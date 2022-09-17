Берлускони призвал сделать из ЕС мировую военную державу

Чтобы в будущем Европа могла защищаться, ей нужно вооружиться уже сейчас. Такое заявление сделал лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони.
«Европе необходимо присоединиться к общей внешней политике, если она хочет быть в состоянии защитить себя от возможных атак в будущем. Европа должна стать военной державой мирового уровня», — его слова приводит итальянское издание il Giornale.
Он также назвал Китай одной из главных угроз для ЕС. По словам экс-премьера, КНР представляет собой опасный вызов на экономическом, политическом и военном уровне. В связи с чем политик призвал государства-члены ЕС подготовиться к вероятным ударам со стороны Пекина, передает «Федеральное агентство новостей».
При этом ранее экс-премьер Италии назвал преимущество России над Западом. Он убежден, что Россия, может, и изолирована от Запада, но Запад отстранен от всего мира.
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