«Газпром» отверг требования Украины по газу

«Газпром» отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу. Об этом сообщает «Газпром» в своем telegram-канале.
«Нафтогаз Украины», не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства <…>, а сам факт неоказания услуг признан украинской компанией. «Нафтогазу Украины» хорошо известно, что <…> неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины», — сообщает компания.
Ранее украинская компания «Нафтогаз» подала иск против «Газпрома». «Компания требует от «Газпрома» средства за услугу по транспортировке газа по территории Украины.
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