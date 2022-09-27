«Газпром» отверг требования Украины по газу

27 сентября 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

«Газпром» отвергает все требования «Нафтогаза Украины» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности «Газпром» отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу. Об этом сообщает «Газпром» в своем telegram-канале. «Нафтогаз Украины», не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства <…>, а сам факт неоказания услуг признан украинской компанией. «Нафтогазу Украины» хорошо известно, что <…> неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины», — сообщает компания. Ранее украинская компания «Нафтогаз» подала иск против «Газпрома». «Компания требует от «Газпрома» средства за услугу по транспортировке газа по территории Украины.

«Газпром» отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу. Об этом сообщает «Газпром» в своем telegram-канале. «Нафтогаз Украины», не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства <…>, а сам факт неоказания услуг признан украинской компанией. «Нафтогазу Украины» хорошо известно, что <…> неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины», — сообщает компания. Ранее украинская компания «Нафтогаз» подала иск против «Газпрома». «Компания требует от «Газпрома» средства за услугу по транспортировке газа по территории Украины.