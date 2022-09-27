«Газпром» отверг требования Украины по газу

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«Газпром» отвергает все требования «Нафтогаза Украины» Фото:
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«Газпром» отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу. Об этом сообщает «Газпром» в своем telegram-канале.

«Нафтогаз Украины», не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства <…>, а сам факт неоказания услуг признан украинской компанией. «Нафтогазу Украины» хорошо известно, что <…> неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины», — сообщает компания.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» подала иск против «Газпрома». «Компания требует от «Газпрома» средства за услугу по транспортировке газа по территории Украины.

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«Газпром» отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу. Об этом сообщает «Газпром» в своем telegram-канале. «Нафтогаз Украины», не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства <…>, а сам факт неоказания услуг признан украинской компанией. «Нафтогазу Украины» хорошо известно, что <…> неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины», — сообщает компания. Ранее украинская компания «Нафтогаз» подала иск против «Газпрома». «Компания требует от «Газпрома» средства за услугу по транспортировке газа по территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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