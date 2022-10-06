06 октября 2022

В правительстве предложили дать отсрочку от мобилизации мусорщикам

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МУП Спецавтобаза. Екатеринбург, мусоровоз, отходы, вывоз мусора, вывоз тбо, мусорная реформа
Водителям мусоровозов предлагают предоставить отсрочку от мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Минприроды направило в регионы письмо с предложением освободить от частичной мобилизации работников региональных операторов по обращению с отходами и водителей мусоровозов. Об этом говорится в письме замглавы ведомства Дмитрия Тетенькина.

«Осуществить бронирование граждан, пребывающих в запасе, на период мобилизации и на военное время, трудоустроенных в региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), операторах по обращению с ТКО и операторах по транспортированию ТКО, осуществляющих транспортирование отходов, в соответствии с заключенными договорами с региональными операторами по обращению с ТКО», — приводит ТАСС содержание документа. По словам Теткина, эта категория граждан оказывает «существенное влияние на социальную стабильность регионов».

Президент России Владимир Путин на фоне спецоперации на Украине 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на фронт будут призваны 300 тысяч резервистов, прежде всего отслуживших в армии, имеющих определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. Ряд компаний имеет право получить бронь от мобилизации. Отсрочка предоставляется на те должности, которые нужны для бесперебойной работы предприятия. При этом бронь закрепляется не за конкретным работником, а за должностью. 6 октября Путин подписал указ об изменении списка получающих отсрочку от мобилизации.

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Минприроды направило в регионы письмо с предложением освободить от частичной мобилизации работников региональных операторов по обращению с отходами и водителей мусоровозов. Об этом говорится в письме замглавы ведомства Дмитрия Тетенькина. «Осуществить бронирование граждан, пребывающих в запасе, на период мобилизации и на военное время, трудоустроенных в региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), операторах по обращению с ТКО и операторах по транспортированию ТКО, осуществляющих транспортирование отходов, в соответствии с заключенными договорами с региональными операторами по обращению с ТКО», — приводит ТАСС содержание документа. По словам Теткина, эта категория граждан оказывает «существенное влияние на социальную стабильность регионов». Президент России Владимир Путин на фоне спецоперации на Украине 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на фронт будут призваны 300 тысяч резервистов, прежде всего отслуживших в армии, имеющих определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. Ряд компаний имеет право получить бронь от мобилизации. Отсрочка предоставляется на те должности, которые нужны для бесперебойной работы предприятия. При этом бронь закрепляется не за конкретным работником, а за должностью. 6 октября Путин подписал указ об изменении списка получающих отсрочку от мобилизации.
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