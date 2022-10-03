«Объясняем.рф»: какие работники получают бронь от мобилизации на предприятиях

«Объясняем.рф»: бронь получат сотрудники, от которых зависит бесперебойная работа предприятия
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Алексей Текслер на ЧКПЗ у Валерия Гартунга. Челябинск, станок, шлифовщик, предприятие, рабочий, проивзодство
Бронь закрепляется за должность, а не за конкретным работником Фото:
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Мобилизация в России

Бронь от мобилизации предоставляется на те должности, которые нужны для бесперебойной работы предприятия. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф». При этом бронь закрепляется не за конкретным работником, а за должностью.

«Бронь предоставляется не на все должности, а только на те, которые необходимы для бесперебойной работы. Граждане, трудящиеся на этих должностях, являются забронированными», — говорится в telegram-канале «Объясняем.рф».

Узнать, распространяется ли бронь на конкретного работника, можно в военно-учетном столе или отделе кадров предприятия. Право на отсрочку закрепляется не за сотрудником, а за должностью. Если работник будет переведен на другую должность, он может потерять право на бронь от мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября подписал указ о введении в стране частичной мобилизации. В рамках ее планируется отправить на фронт около 300 тысяч граждан. Исключение составят работники 195 специальностей в сферах IT и связи, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации. Также не могут быть призваны учащиеся очной и очно-заочной форм обучения. Ранее Путин велел вернуть домой всех граждан, которые были мобилизованы по ошибке. Президент РФ напомнил, что необходимо призывать резервистов, имеющих военный опыт.

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Бронь от мобилизации предоставляется на те должности, которые нужны для бесперебойной работы предприятия. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф». При этом бронь закрепляется не за конкретным работником, а за должностью. «Бронь предоставляется не на все должности, а только на те, которые необходимы для бесперебойной работы. Граждане, трудящиеся на этих должностях, являются забронированными», — говорится в telegram-канале «Объясняем.рф». Узнать, распространяется ли бронь на конкретного работника, можно в военно-учетном столе или отделе кадров предприятия. Право на отсрочку закрепляется не за сотрудником, а за должностью. Если работник будет переведен на другую должность, он может потерять право на бронь от мобилизации. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября подписал указ о введении в стране частичной мобилизации. В рамках ее планируется отправить на фронт около 300 тысяч граждан. Исключение составят работники 195 специальностей в сферах IT и связи, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации. Также не могут быть призваны учащиеся очной и очно-заочной форм обучения. Ранее Путин велел вернуть домой всех граждан, которые были мобилизованы по ошибке. Президент РФ напомнил, что необходимо призывать резервистов, имеющих военный опыт.
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