«Объясняем.рф»: какие работники получают бронь от мобилизации на предприятиях

Бронь от мобилизации предоставляется на те должности, которые нужны для бесперебойной работы предприятия. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф». При этом бронь закрепляется не за конкретным работником, а за должностью.
«Бронь предоставляется не на все должности, а только на те, которые необходимы для бесперебойной работы. Граждане, трудящиеся на этих должностях, являются забронированными», — говорится в telegram-канале «Объясняем.рф».
Узнать, распространяется ли бронь на конкретного работника, можно в военно-учетном столе или отделе кадров предприятия. Право на отсрочку закрепляется не за сотрудником, а за должностью. Если работник будет переведен на другую должность, он может потерять право на бронь от мобилизации.
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Бронь от мобилизации предоставляется на те должности, которые нужны для бесперебойной работы предприятия. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф». При этом бронь закрепляется не за конкретным работником, а за должностью. «Бронь предоставляется не на все должности, а только на те, которые необходимы для бесперебойной работы. Граждане, трудящиеся на этих должностях, являются забронированными», — говорится в telegram-канале «Объясняем.рф». Узнать, распространяется ли бронь на конкретного работника, можно в военно-учетном столе или отделе кадров предприятия. Право на отсрочку закрепляется не за сотрудником, а за должностью. Если работник будет переведен на другую должность, он может потерять право на бронь от мобилизации. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября подписал указ о введении в стране частичной мобилизации. В рамках ее планируется отправить на фронт около 300 тысяч граждан. Исключение составят работники 195 специальностей в сферах IT и связи, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации. Также не могут быть призваны учащиеся очной и очно-заочной форм обучения. Ранее Путин велел вернуть домой всех граждан, которые были мобилизованы по ошибке. Президент РФ напомнил, что необходимо призывать резервистов, имеющих военный опыт.