Экс-разведчик США Скотт Риттер: Белый дом проигнорирует призыв Зеленского нанести ядерный удар по РФ

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Бывший разведчик США назвал призывы Зеленского нанести «первентивный» удар по России криком о помощи Фото:

Призывы президента Украины Владимира Зеленского о нанесении «превентивного удара по России» являются ничем иным, как криком о помощи. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер.

Риттер отметил, что Зеленский — всего лишь авантюрист, готовый сделать все возможное для того, чтобы испортить представления как о вооруженных силах РФ, так и о россиянах в целом. «Поэтому его слова — не настоящий призыв. Это крик о помощи Зеленского, которого никто не замечает и Запад на него не ответит. Зеленский не влияет на доктрину США о ядерном оружии, Зеленский не указывает США, как им обращаться с их ядерным оружием», — подытожил «Известиям» бывший разведчик.

Ранее Зеленский призвал страны НАТО «превентивно» ударить по России. Таким образом он якобы собирается предупредить ядерную атаку Москвы.

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Призывы президента Украины Владимира Зеленского о нанесении «превентивного удара по России» являются ничем иным, как криком о помощи. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер. Риттер отметил, что Зеленский — всего лишь авантюрист, готовый сделать все возможное для того, чтобы испортить представления как о вооруженных силах РФ, так и о россиянах в целом. «Поэтому его слова — не настоящий призыв. Это крик о помощи Зеленского, которого никто не замечает и Запад на него не ответит. Зеленский не влияет на доктрину США о ядерном оружии, Зеленский не указывает США, как им обращаться с их ядерным оружием», — подытожил «Известиям» бывший разведчик. Ранее Зеленский призвал страны НАТО «превентивно» ударить по России. Таким образом он якобы собирается предупредить ядерную атаку Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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