Экс-разведчик США Скотт Риттер: Белый дом проигнорирует призыв Зеленского нанести ядерный удар по РФ

07 октября 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Бывший разведчик США назвал призывы Зеленского нанести «первентивный» удар по России криком о помощи Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Призывы президента Украины Владимира Зеленского о нанесении «превентивного удара по России» являются ничем иным, как криком о помощи. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер. Риттер отметил, что Зеленский — всего лишь авантюрист, готовый сделать все возможное для того, чтобы испортить представления как о вооруженных силах РФ, так и о россиянах в целом. «Поэтому его слова — не настоящий призыв. Это крик о помощи Зеленского, которого никто не замечает и Запад на него не ответит. Зеленский не влияет на доктрину США о ядерном оружии, Зеленский не указывает США, как им обращаться с их ядерным оружием», — подытожил «Известиям» бывший разведчик. Ранее Зеленский призвал страны НАТО «превентивно» ударить по России. Таким образом он якобы собирается предупредить ядерную атаку Москвы.

Призывы президента Украины Владимира Зеленского о нанесении «превентивного удара по России» являются ничем иным, как криком о помощи. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер. Риттер отметил, что Зеленский — всего лишь авантюрист, готовый сделать все возможное для того, чтобы испортить представления как о вооруженных силах РФ, так и о россиянах в целом. «Поэтому его слова — не настоящий призыв. Это крик о помощи Зеленского, которого никто не замечает и Запад на него не ответит. Зеленский не влияет на доктрину США о ядерном оружии, Зеленский не указывает США, как им обращаться с их ядерным оружием», — подытожил «Известиям» бывший разведчик. Ранее Зеленский призвал страны НАТО «превентивно» ударить по России. Таким образом он якобы собирается предупредить ядерную атаку Москвы.