В Ставрополье и Томске задержали бывших участков банды Басаева

11 октября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

СК РФ предъявил задержанным обвинение по уголовной статье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная служба безопасности России совместно со Следственным комитетом задержала двух бывших боевиков банды Шамиля Басаева и Хаттаба в Ставропольском крае и в Томске. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ. «В Нефтекумске Ставропольского края и Томске задержаны граждане России: Бегельдиев Т.Х. и Елманбетов А.С., причастные к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих МО РФ у станицы Червленная и в феврале—марте 2000 года — на псковских десантников в районе села Улус-Керт», — приводит цитату из релиза ФСБ РИА «Новости». В результате двух нападений боевиков погибло 99 российских военнослужащих, 84 из них были десантниками. Следственный комитет РФ предъявил Елманбетову и Бегельдиеву обвинения по статье УК РФ «Вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих». Следствие ходатайствует перед судом об их аресте. Кроме того, Елманбетов проверяется на причастность к совершению других преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. «Розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет продолжается», — отметили в СК РФ. Вооруженное нападение объединенного отряда террористов Басаева и Хаттаба на военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ произошло 29 февраля 2000 года. В результате 84 военнослужащих подразделения погибли, четверо получили ранения.

Федеральная служба безопасности России совместно со Следственным комитетом задержала двух бывших боевиков банды Шамиля Басаева и Хаттаба в Ставропольском крае и в Томске. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ. «В Нефтекумске Ставропольского края и Томске задержаны граждане России: Бегельдиев Т.Х. и Елманбетов А.С., причастные к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих МО РФ у станицы Червленная и в феврале—марте 2000 года — на псковских десантников в районе села Улус-Керт», — приводит цитату из релиза ФСБ РИА «Новости». В результате двух нападений боевиков погибло 99 российских военнослужащих, 84 из них были десантниками. Следственный комитет РФ предъявил Елманбетову и Бегельдиеву обвинения по статье УК РФ «Вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих». Следствие ходатайствует перед судом об их аресте. Кроме того, Елманбетов проверяется на причастность к совершению других преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. «Розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет продолжается», — отметили в СК РФ. Вооруженное нападение объединенного отряда террористов Басаева и Хаттаба на военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ произошло 29 февраля 2000 года. В результате 84 военнослужащих подразделения погибли, четверо получили ранения.