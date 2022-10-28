Санкт-Петербург экстренно завершил мобилизацию россиян

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Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, мобилизация, мобилизованные
В Санкт-Петербурге завершается сбор личного состава, завили в администрации главы города Фото:
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Мобилизация в России

В Санкт-Петербурге завершили основные мероприятия по частичной мобилизации. В данный момент подходит к концу сбор личного состава. Об этом сообщила начальник управления информации администрации губернатора города Инна Карпушина.

«Основные мероприятия по частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, завершены. Завершается сбор личного состава». — цитирует Карпушину ТАСС. Она добавила, что подлежащие призыву жители города были об этом оповещены.

Ранее Глава Заксобрания Петербурга заявил, что мобилизация в городе может завершиться 30 октября, передает RT. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.

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В Санкт-Петербурге завершили основные мероприятия по частичной мобилизации. В данный момент подходит к концу сбор личного состава. Об этом сообщила начальник управления информации администрации губернатора города Инна Карпушина. «Основные мероприятия по частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, завершены. Завершается сбор личного состава». — цитирует Карпушину ТАСС. Она добавила, что подлежащие призыву жители города были об этом оповещены. Ранее Глава Заксобрания Петербурга заявил, что мобилизация в городе может завершиться 30 октября, передает RT. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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