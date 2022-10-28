Санкт-Петербург экстренно завершил мобилизацию россиян

В Санкт-Петербурге завершается сбор личного состава, завили в администрации главы города
новость из сюжетаМобилизация в России
В Санкт-Петербурге завершили основные мероприятия по частичной мобилизации. В данный момент подходит к концу сбор личного состава. Об этом сообщила начальник управления информации администрации губернатора города Инна Карпушина.
«Основные мероприятия по частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, завершены. Завершается сбор личного состава». — цитирует Карпушину ТАСС. Она добавила, что подлежащие призыву жители города были об этом оповещены.
Ранее Глава Заксобрания Петербурга заявил, что мобилизация в городе может завершиться 30 октября, передает RT. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!