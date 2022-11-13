Российские дипломаты посмеялись над статьей о пошиве одежды для ВС РФ в Северной Корее

13 ноября 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Военная амуниция, форма и прочие предметы никогда не закупались в КНДР, отметили в российском посольстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские дипломаты высмеяли «очередной фейк» о том, что форма для Вооруженных сил России шьется на фабриках в Северной Корее. Об этом сообщили в посольстве Российской Федерации в столице Северной Кореи Пхеньяне. «Мы в нашем посольстве долго смеялись над этой фейковой информацией о доставке сырья в КНДР для производства зимней формы для российских солдат на Украине», — цитирует заявление посольства «Российская газета». В посольстве посоветовали автору этой информации «попробовать карьеру писателя-фантаста» и напомнили, что военная амуниция, форма и прочие предметы в КНДР никогда не закупались и делать это не планируется. Ранее в КНДР возмутились слухами о помощи России в спецоперации в виде поставок артиллерийских снарядов. В Минобороны Северной Кореи заявили, что они никогда не имели оружейных сделок с Россией и не планируют заключать их в дальнейшем.

Российские дипломаты высмеяли «очередной фейк» о том, что форма для Вооруженных сил России шьется на фабриках в Северной Корее. Об этом сообщили в посольстве Российской Федерации в столице Северной Кореи Пхеньяне. «Мы в нашем посольстве долго смеялись над этой фейковой информацией о доставке сырья в КНДР для производства зимней формы для российских солдат на Украине», — цитирует заявление посольства «Российская газета». В посольстве посоветовали автору этой информации «попробовать карьеру писателя-фантаста» и напомнили, что военная амуниция, форма и прочие предметы в КНДР никогда не закупались и делать это не планируется. Ранее в КНДР возмутились слухами о помощи России в спецоперации в виде поставок артиллерийских снарядов. В Минобороны Северной Кореи заявили, что они никогда не имели оружейных сделок с Россией и не планируют заключать их в дальнейшем.