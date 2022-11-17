Генштаб ВСУ готовится к наступлению России с территории Белоруссии

17 ноября 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

ВСУ, готовясь к наступлению ВС РФ роют рвы и минируют территорию вдоль границы Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ могут начать наступление на Черниговскую область со стороны Беларуссии. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба ВСУ Алексей Громов. « ВС РФ хочет начать наступление со стороны Белоруссии на территории Черниговской и Сумской областей», — передает слова Громова Pravda.Ru. Он также добавил, что в связи с этим ВСУ роют рвы и минируют территорию вдоль границы. По словам военного, Россия намерена установить полный контроль над Донбассом. Ранее стало известно о развертывании Россией и Белоруссией совместной региональной группировки войск. Также сообщалось, что число военных из РФ в группировке составит около девяти тысяч.

ВС РФ могут начать наступление на Черниговскую область со стороны Беларуссии. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба ВСУ Алексей Громов. «ВС РФ хочет начать наступление со стороны Белоруссии на территории Черниговской и Сумской областей», — передает слова Громова Pravda.Ru. Он также добавил, что в связи с этим ВСУ роют рвы и минируют территорию вдоль границы. По словам военного, Россия намерена установить полный контроль над Донбассом. Ранее стало известно о развертывании Россией и Белоруссией совместной региональной группировки войск. Также сообщалось, что число военных из РФ в группировке составит около девяти тысяч.