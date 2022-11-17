Генштаб ВСУ готовится к наступлению России с территории Белоруссии

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
ВСУ, готовясь к наступлению ВС РФ роют рвы и минируют территорию вдоль границы Фото:
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ВС РФ могут начать наступление на Черниговскую область со стороны Беларуссии. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

«ВС РФ хочет начать наступление со стороны Белоруссии на территории Черниговской и Сумской областей», — передает слова Громова Pravda.Ru. Он также добавил, что в связи с этим ВСУ роют рвы и минируют территорию вдоль границы. По словам военного, Россия намерена установить полный контроль над Донбассом.

Ранее стало известно о развертывании Россией и Белоруссией совместной региональной группировки войск. Также сообщалось, что число военных из РФ в группировке составит около девяти тысяч.

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ВС РФ могут начать наступление на Черниговскую область со стороны Беларуссии. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба ВСУ Алексей Громов. «ВС РФ хочет начать наступление со стороны Белоруссии на территории Черниговской и Сумской областей», — передает слова Громова Pravda.Ru. Он также добавил, что в связи с этим ВСУ роют рвы и минируют территорию вдоль границы. По словам военного, Россия намерена установить полный контроль над Донбассом. Ранее стало известно о развертывании Россией и Белоруссией совместной региональной группировки войск. Также сообщалось, что число военных из РФ в группировке составит около девяти тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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