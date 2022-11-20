Россиянам перечислили главные способы экономии

Экономист Минчичова посоветовала отказаться от платных услуг банков для экономии бюджета

21 ноября 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

Для экономии средств необходимо оплачивать счета наличными без комиссии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для экономии средств россиянам необходимо отказаться от платных услуг, которые можно получать бесплатно. Также важно оплачивать счета наличными без комиссии. Об этом рассказала кандидат экономических наук Валерия Минчичова. «Все мы пользуемся платежными картами. Лучше завести такую карту, за обслуживание которой не надо будет платить. <…> Очень многие банки предлагают одновременно кэшбек за покупки и начисление процентов на остаток по счету», — сообщила Минчичова агентству «Прайм». Эксперт посоветовала оплачивать счета наличными без комиссии. Также она напомнила о способах экономии на налогах. «Мы все платим НДФЛ с определенной базы. Но можно получать вычеты — на детей, на образование, на лечение, на спорт», — отметила Минчичова. Экономист предложила способ контроля трат через специальные конверты. Для этого необходимо вычесть из зарплаты обязательные расходы и распределить оставшуюся сумму на четыре конверта по количеству недель. Ранее инженер раскрыл способы экономии на оплате ЖКХ. По словам специалиста, необходимо установить точные счетчики и регулярно проверять сантехнику и трубы на предмет утечек. Семьи с детьми, желающие сэкономить на покупке жилья, могут воспользоваться материнским капиталом, льготными ставками для новостроек, а также различными региональными программами по ипотеке, сообщает «Дни.ру».

Для экономии средств россиянам необходимо отказаться от платных услуг, которые можно получать бесплатно. Также важно оплачивать счета наличными без комиссии. Об этом рассказала кандидат экономических наук Валерия Минчичова. «Все мы пользуемся платежными картами. Лучше завести такую карту, за обслуживание которой не надо будет платить. <…> Очень многие банки предлагают одновременно кэшбек за покупки и начисление процентов на остаток по счету», — сообщила Минчичова агентству «Прайм». Эксперт посоветовала оплачивать счета наличными без комиссии. Также она напомнила о способах экономии на налогах. «Мы все платим НДФЛ с определенной базы. Но можно получать вычеты — на детей, на образование, на лечение, на спорт», — отметила Минчичова. Экономист предложила способ контроля трат через специальные конверты. Для этого необходимо вычесть из зарплаты обязательные расходы и распределить оставшуюся сумму на четыре конверта по количеству недель. Ранее инженер раскрыл способы экономии на оплате ЖКХ. По словам специалиста, необходимо установить точные счетчики и регулярно проверять сантехнику и трубы на предмет утечек. Семьи с детьми, желающие сэкономить на покупке жилья, могут воспользоваться материнским капиталом, льготными ставками для новостроек, а также различными региональными программами по ипотеке, сообщает «Дни.ру».