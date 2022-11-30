Путин оценил умственные способности западных коллег

Страны, которые стараются отменить русскую культуру, «не особо умные». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем. <…> Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, не очень», — сказал глава РФ в ходе церемонии открытии нескольких социальных объектов в российских регионах. Об этом он сказал, комментируя работу Забайкальского краевого драматического театра. Путин также подчеркнул, что Россия наоборот продвигает идеи гуманистического начала, которые заложены в зарубежных работах.
Ранее сообщалось, что на Украине запретили русский язык. Также зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что русская культура не может быть отделена от общеевропейской.
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Страны, которые стараются отменить русскую культуру, «не особо умные». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем. <…> Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, не очень», — сказал глава РФ в ходе церемонии открытии нескольких социальных объектов в российских регионах. Об этом он сказал, комментируя работу Забайкальского краевого драматического театра. Путин также подчеркнул, что Россия наоборот продвигает идеи гуманистического начала, которые заложены в зарубежных работах. Ранее сообщалось, что на Украине запретили русский язык. Также зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что русская культура не может быть отделена от общеевропейской.