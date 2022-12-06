Депутат Госдумы заявила, что выплата 13-й пенсии в России невозможна

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Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, совещание, заседание, монитор, шариковая ручка
Тринадцатая пенсия с неба не упадет, заявила Светлана Бессараб Фото:
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Тринадцатая пенсия для российских пенсионеров невозможна в связи с недостатком финансов в государстве. Об этом заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

«Тринадцатая пенсия мне совершенно непонятна. У нас солидарная пенсионная система страхования, уплата взносов происходит в соответствии с установленными нормативами по законодательству. Не могу представить. Они с неба упадут?» — сказала Бессараб. Ее слова приводит «Национальная служба новостей».

Депутат напомнила, что в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина страховые, социальные и медицинские пенсии были увеличены. Для неработающих пенсионеров к концу 2022 года страховые пенсии выросли на 20%, и составили 21 000 рублей.

Ранее Госдуме предложили ввести дополнительную декабрьскую выплату для пенсионеров — тринадцатую пенсию. По словам лидера партии Сергея Миронова, государство должно оказывать пенсионерам поддержку.

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Тринадцатая пенсия для российских пенсионеров невозможна в связи с недостатком финансов в государстве. Об этом заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб. «Тринадцатая пенсия мне совершенно непонятна. У нас солидарная пенсионная система страхования, уплата взносов происходит в соответствии с установленными нормативами по законодательству. Не могу представить. Они с неба упадут?» — сказала Бессараб. Ее слова приводит «Национальная служба новостей». Депутат напомнила, что в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина страховые, социальные и медицинские пенсии были увеличены. Для неработающих пенсионеров к концу 2022 года страховые пенсии выросли на 20%, и составили 21 000 рублей. Ранее Госдуме предложили ввести дополнительную декабрьскую выплату для пенсионеров — тринадцатую пенсию. По словам лидера партии Сергея Миронова, государство должно оказывать пенсионерам поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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