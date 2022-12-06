Депутат Госдумы заявила, что выплата 13-й пенсии в России невозможна

Тринадцатая пенсия для российских пенсионеров невозможна в связи с недостатком финансов в государстве. Об этом заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.
«Тринадцатая пенсия мне совершенно непонятна. У нас солидарная пенсионная система страхования, уплата взносов происходит в соответствии с установленными нормативами по законодательству. Не могу представить. Они с неба упадут?» — сказала Бессараб. Ее слова приводит «Национальная служба новостей».
Депутат напомнила, что в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина страховые, социальные и медицинские пенсии были увеличены. Для неработающих пенсионеров к концу 2022 года страховые пенсии выросли на 20%, и составили 21 000 рублей.
Ранее Госдуме предложили ввести дополнительную декабрьскую выплату для пенсионеров — тринадцатую пенсию. По словам лидера партии Сергея Миронова, государство должно оказывать пенсионерам поддержку.
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Тринадцатая пенсия для российских пенсионеров невозможна в связи с недостатком финансов в государстве. Об этом заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб. «Тринадцатая пенсия мне совершенно непонятна. У нас солидарная пенсионная система страхования, уплата взносов происходит в соответствии с установленными нормативами по законодательству. Не могу представить. Они с неба упадут?» — сказала Бессараб. Ее слова приводит «Национальная служба новостей». Депутат напомнила, что в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина страховые, социальные и медицинские пенсии были увеличены. Для неработающих пенсионеров к концу 2022 года страховые пенсии выросли на 20%, и составили 21 000 рублей. Ранее Госдуме предложили ввести дополнительную декабрьскую выплату для пенсионеров — тринадцатую пенсию. По словам лидера партии Сергея Миронова, государство должно оказывать пенсионерам поддержку.