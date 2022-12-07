FT: страны ЕС требуют смягчить санкции против России

07 декабря 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Ведущие страны-члены ЕС призывают смягчить санкции против России в области экспорта зерна, пишет Financial Times Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Ведущие страны-члены Евросоюза (ЕС) выступают за исключение некоторых санкций, которые препятствуют экспорту зерна и удобрений из России. Об этом пишет газета Financial Times. «Германия, Франция и Нидерланды входят в число стран призывающих ЕС скорректировать свои санкции в отношении России, чтобы сделать более четкое исключение для поставок российского зерна и удобрений», — пишет газета . Авторы материала отмечают, что действующие санкции усугубляют положение в бедных странах, которые столкнулись с продовольственным кризисом. Ранее в Кремле выразили надежду на скорое снятие санкций с экспорта российского продовольствия. В Министерстве иностранных дел России объявили о готовности полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, передает RT. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин зафиксировал отсутствие продвижение по вопросу открытия доступа к российской сельхозпродукции, сообщает телеканал 360.

Ведущие страны-члены Евросоюза (ЕС) выступают за исключение некоторых санкций, которые препятствуют экспорту зерна и удобрений из России. Об этом пишет газета Financial Times. «Германия, Франция и Нидерланды входят в число стран призывающих ЕС скорректировать свои санкции в отношении России, чтобы сделать более четкое исключение для поставок российского зерна и удобрений», — пишет газета. Авторы материала отмечают, что действующие санкции усугубляют положение в бедных странах, которые столкнулись с продовольственным кризисом. Ранее в Кремле выразили надежду на скорое снятие санкций с экспорта российского продовольствия. В Министерстве иностранных дел России объявили о готовности полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, передает RT. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин зафиксировал отсутствие продвижение по вопросу открытия доступа к российской сельхозпродукции, сообщает телеканал 360.