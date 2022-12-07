FT: страны ЕС требуют смягчить санкции против России

Ведущие страны-члены Евросоюза (ЕС) выступают за исключение некоторых санкций, которые препятствуют экспорту зерна и удобрений из России. Об этом пишет газета Financial Times.
«Германия, Франция и Нидерланды входят в число стран призывающих ЕС скорректировать свои санкции в отношении России, чтобы сделать более четкое исключение для поставок российского зерна и удобрений», — пишет газета. Авторы материала отмечают, что действующие санкции усугубляют положение в бедных странах, которые столкнулись с продовольственным кризисом.
Ранее в Кремле выразили надежду на скорое снятие санкций с экспорта российского продовольствия. В Министерстве иностранных дел России объявили о готовности полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, передает RT. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин зафиксировал отсутствие продвижение по вопросу открытия доступа к российской сельхозпродукции, сообщает телеканал 360.
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Ведущие страны-члены Евросоюза (ЕС) выступают за исключение некоторых санкций, которые препятствуют экспорту зерна и удобрений из России. Об этом пишет газета Financial Times. «Германия, Франция и Нидерланды входят в число стран призывающих ЕС скорректировать свои санкции в отношении России, чтобы сделать более четкое исключение для поставок российского зерна и удобрений», — пишет газета. Авторы материала отмечают, что действующие санкции усугубляют положение в бедных странах, которые столкнулись с продовольственным кризисом. Ранее в Кремле выразили надежду на скорое снятие санкций с экспорта российского продовольствия. В Министерстве иностранных дел России объявили о готовности полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, передает RT. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин зафиксировал отсутствие продвижение по вопросу открытия доступа к российской сельхозпродукции, сообщает телеканал 360.