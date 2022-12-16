СК завел уголовное дело после ДТП с автобусом вахтовиков в Хабаровском крае

Управление СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело после ДТП с автобусом вахтовиков на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Информация об этом указана на сайте ведомства.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — указано на сайте.
По версии следствия, утром 16 декабря водитель автобуса, перевозивший вахтовиков, не справился с управлением, съехал с трассы и перевернулся. В результате аварии погибли семь человек, еще 23 пострадавших госпитализированы в Троицкую ЦРБ. Региональный минздрав уточняет, что три человека находятся в тяжелом состоянии. Губернатор края Михаил Дегтярев пообещал, что семьи погибших вахтовиков получат по 1 млн рублей.
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Управление СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело после ДТП с автобусом вахтовиков на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Информация об этом указана на сайте ведомства. «Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — указано на сайте. По версии следствия, утром 16 декабря водитель автобуса, перевозивший вахтовиков, не справился с управлением, съехал с трассы и перевернулся. В результате аварии погибли семь человек, еще 23 пострадавших госпитализированы в Троицкую ЦРБ. Региональный минздрав уточняет, что три человека находятся в тяжелом состоянии. Губернатор края Михаил Дегтярев пообещал, что семьи погибших вахтовиков получат по 1 млн рублей.