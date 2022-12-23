Челябинцев, надругавшихся над школьницами в Екатеринбурге, не стали судить за изнасилование

23 декабря 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

Приговор вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд не стал вменять статью об изнасиловании трем челябинцам, которые переспали с тремя школьницами, но приговорил каждого из них к колонии почти на три года за сексуальные связи с детьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. «Калмыкову назначено наказание три года и один месяц, Мерзличенко — три года, Подсудимому Н.Н. — два года и 10 месяцев», — сообщил представитель суда. Им вменяли статью о сексуальных связях с детьми младше 16 лет. Кроме этого, мужчины обвинялись в развратных действиях, но обвинения в изнасиловании с челябинцев сняли. Трое мужчин приехали из Троицка в Екатеринбург, где познакомились с тремя школьницами и предложили им весело провести время. Все вместе они приехали в квартиру на улице Малышева, 104. Там мужчины надругались над школьницами. Мать одной из них потеряла дочь и, на утро узнав о произошедшем, вызвала полицию.

Суд не стал вменять статью об изнасиловании трем челябинцам, которые переспали с тремя школьницами, но приговорил каждого из них к колонии почти на три года за сексуальные связи с детьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. «Калмыкову назначено наказание три года и один месяц, Мерзличенко — три года, Подсудимому Н.Н. — два года и 10 месяцев», — сообщил представитель суда. Им вменяли статью о сексуальных связях с детьми младше 16 лет. Кроме этого, мужчины обвинялись в развратных действиях, но обвинения в изнасиловании с челябинцев сняли. Трое мужчин приехали из Троицка в Екатеринбург, где познакомились с тремя школьницами и предложили им весело провести время. Все вместе они приехали в квартиру на улице Малышева, 104. Там мужчины надругались над школьницами. Мать одной из них потеряла дочь и, на утро узнав о произошедшем, вызвала полицию.