Челябинцев, надругавшихся над школьницами в Екатеринбурге, не стали судить за изнасилование

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Женская исправительная колония. Курган , колючая проволока, осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Приговор вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга Фото:

Суд не стал вменять статью об изнасиловании трем челябинцам, которые переспали с тремя школьницами, но приговорил каждого из них к колонии почти на три года за сексуальные связи с детьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

«Калмыкову назначено наказание три года и один месяц, Мерзличенко — три года, Подсудимому Н.Н. — два года и 10 месяцев», — сообщил представитель суда. Им вменяли статью о сексуальных связях с детьми младше 16 лет. Кроме этого, мужчины обвинялись в развратных действиях, но обвинения в изнасиловании с челябинцев сняли.

Трое мужчин приехали из Троицка в Екатеринбург, где познакомились с тремя школьницами и предложили им весело провести время. Все вместе они приехали в квартиру на улице Малышева, 104. Там мужчины надругались над школьницами. Мать одной из них потеряла дочь и, на утро узнав о произошедшем, вызвала полицию.

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Суд не стал вменять статью об изнасиловании трем челябинцам, которые переспали с тремя школьницами, но приговорил каждого из них к колонии почти на три года за сексуальные связи с детьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. «Калмыкову назначено наказание три года и один месяц, Мерзличенко — три года, Подсудимому Н.Н. — два года и 10 месяцев», — сообщил представитель суда. Им вменяли статью о сексуальных связях с детьми младше 16 лет. Кроме этого, мужчины обвинялись в развратных действиях, но обвинения в изнасиловании с челябинцев сняли. Трое мужчин приехали из Троицка в Екатеринбург, где познакомились с тремя школьницами и предложили им весело провести время. Все вместе они приехали в квартиру на улице Малышева, 104. Там мужчины надругались над школьницами. Мать одной из них потеряла дочь и, на утро узнав о произошедшем, вызвала полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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