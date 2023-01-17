Арестович подал в отставку, численность армии РФ увеличат: главное к вечеру 17 января

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, танк, выстрел, военные действия
ВСУ не хватит танков для контрнаступления, пишут СМИ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об отставке. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил войска в зоне СВО и заявил об увеличении российской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 января.

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Советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об отставке. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил войска в зоне СВО и заявил об увеличении российской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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