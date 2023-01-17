Арестович подал в отставку, численность армии РФ увеличат: главное к вечеру 17 января

ВСУ не хватит танков для контрнаступления, пишут СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об отставке. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил войска в зоне СВО и заявил об увеличении российской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 января.
- Советник офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку после своих слов о взрыве в Днепре из-за работы ПВО. Он публично извинился за это и назвал свое заявление ошибкой. Также заявление на увольнение написал глава Донецкой областной администрации, подконтрольной Украине, Павел Кириленко;
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил штаб группировки «Восток» в зоне спецоперации. Он также заявил о необходимости увеличения численности армии РФ до 1,5 миллионов человек.
- Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об освобождении поселка Верхнее Водяное под Песками вблизи Донецка. Также российские военные убили более 70 солдат ВСУ на краснолиманском направлении, передает Пятый канал со ссылкой на Минобороны РФ.
- ВСУ сдаются в плен на запорожском направлении, сообщил командир танковой роты ВС РФ. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, армия Украины изменила план по наступлению и начала подготовку к обороне региона;
- ВСУ нужно в семь раз больше танков, чем пообещал Запад, чтобы начать контрнаступление, написала британская газета The Guardian. При этом в Генштабе Великобритании выразили обеспокоенность из-за того, что поставки танков Киеву ослабят британскую армию.
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