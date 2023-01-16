Пушилин заявил о взятии стратегически важного поселка под Донецком

Поселок Верхнее Водяное под Песками вблизи Донецка взять под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Верхнее Водяное (к северу от Песок — ред.) под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов», — сказал Пушилин в видеообращении в своем telegram-канале. По его словам, Верхнее Водяное является одной из стратегических точек при освобождении ДНР.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. 11 января под контроль российской армии был взят Соледар, об этом сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Теперь, по мнению канадского издания The Global Research, Россия находится в шаге от взятия под свой контроль Бахмута (Артемовска) в ДНР. Этот момент станет поворотным в глазах мировой общественности, подчеркивали обозревтаели.
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Поселок Верхнее Водяное под Песками вблизи Донецка взять под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Верхнее Водяное (к северу от Песок — ред.) под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов», — сказал Пушилин в видеообращении в своем telegram-канале. По его словам, Верхнее Водяное является одной из стратегических точек при освобождении ДНР. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. 11 января под контроль российской армии был взят Соледар, об этом сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Теперь, по мнению канадского издания The Global Research, Россия находится в шаге от взятия под свой контроль Бахмута (Артемовска) в ДНР. Этот момент станет поворотным в глазах мировой общественности, подчеркивали обозревтаели.