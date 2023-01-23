Зам Лаврова оценил заявления США о поставках Киеву ракет, способных достать до РФ

Поставки ракет на Украину является фактором психологической войны, заявил Сергей Рябков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Слова США о поставках на Украину ракет дальнего действия являются элементом психологической войны. Об это заявил заместитель главы МИД России Сергея Лаврова Сергей Рябков. Его слова передает ТАСС.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!