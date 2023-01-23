Зам Лаврова оценил заявления США о поставках Киеву ракет, способных достать до РФ

Зам Лаврова: поставки дальнобойных ракет на Украину являются элементом психологической борьбы
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Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения, ракета пво
Поставки ракет на Украину является фактором психологической войны, заявил Сергей Рябков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Слова США о поставках на Украину ракет дальнего действия являются элементом психологической войны. Об это заявил заместитель главы МИД России Сергея Лаврова Сергей Рябков. Его слова передает ТАСС.

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Слова США о поставках на Украину ракет дальнего действия являются элементом психологической войны. Об это заявил заместитель главы МИД России Сергея Лаврова Сергей Рябков. Его слова передает ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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