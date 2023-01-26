26 января 2023

Джонсон поставил на место украинскую журналистку, сравнившую россиян с нацистами

Джонсон: россияне и украинцы понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, Борис Джонсон
Борис Джонсон поставил на место украинскую журналистку, сравнившую россиян с нацистами Фото:

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что во время Великой Отечественной войны жители России и Украины понесли огромные потери. Экс-премьер сказал об этом в ответ на вопрос украинской журналистки, которая сравнила россиян с нацистами.

«Думаю, вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов», — сказал Джонсон в эфире телеканала «Рада», отвечая на вопрос журналистки. Он добавил, что огромные потери коснулись и украинцев.

Ранее сообщалось, что Джонсон посетил два города в Киевской области — Бучу и Бородянку. Он также передумал насчет вопроса вступления Украины в НАТО. Теперь он согласен с потенциальным членством страны, хотя до этого заявлял обратное.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что во время Великой Отечественной войны жители России и Украины понесли огромные потери. Экс-премьер сказал об этом в ответ на вопрос украинской журналистки, которая сравнила россиян с нацистами. «Думаю, вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов», — сказал Джонсон в эфире телеканала «Рада», отвечая на вопрос журналистки. Он добавил, что огромные потери коснулись и украинцев. Ранее сообщалось, что Джонсон посетил два города в Киевской области — Бучу и Бородянку. Он также передумал насчет вопроса вступления Украины в НАТО. Теперь он согласен с потенциальным членством страны, хотя до этого заявлял обратное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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