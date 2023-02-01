В Совбезе РФ обвинили уехавших из-за мобилизации «в подножке» стране

Россияне, покинувшие страну подставили РФ подножку. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.
«Специальная военная операция высветила людей — кто подставит родине плечо, а кто — подножку», — заявил Наиль Мухитов в интервью RG.RU. По его словам, россияне, которые покинули страну после начала проведения частичной мобилизации, знают только свои права, но не имеют представления о своих обязанностях. И такие люди, считает Мухитов, предают память своей страны — они дезертиры и беглецы.
Частичная мобилизация проходила в РФ с 21 сентября. По ее завершению были набраны 300 тысяч человек. Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отбирать имущество у россиян, выступающих против спецоперации на Украине. Также вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова предлагала отбирать имущество покинувших россиян и передавать их детям-сиротам.
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Россияне, покинувшие страну подставили РФ подножку. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. «Специальная военная операция высветила людей — кто подставит родине плечо, а кто — подножку», — заявил Наиль Мухитов в интервью RG.RU. По его словам, россияне, которые покинули страну после начала проведения частичной мобилизации, знают только свои права, но не имеют представления о своих обязанностях. И такие люди, считает Мухитов, предают память своей страны — они дезертиры и беглецы. Частичная мобилизация проходила в РФ с 21 сентября. По ее завершению были набраны 300 тысяч человек. Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отбирать имущество у россиян, выступающих против спецоперации на Украине. Также вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова предлагала отбирать имущество покинувших россиян и передавать их детям-сиротам.