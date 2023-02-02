В Кремле оценили роль ЧВК «Моцарт» на Украине

Дмитрий Песков заявил, что значение ЧВК «Моцарт» преувеличено
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Не следует преувеличивать значение американской ЧВК «Моцарт». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК, нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы ЧВК с таким названием», — ответил Песков на вопрос корреспондента URA.RU. Так он прокомментировал материал в New York Times, в котором сообщалось о крахе американской частной военной компании из-за участия в СВО.
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