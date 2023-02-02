В Кремле оценили роль ЧВК «Моцарт» на Украине

Песков: не следует преувеличивать значение ЧВК «Моцарт»
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Дмитрий Песков заявил, что значение ЧВК «Моцарт» преувеличено Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Не следует преувеличивать значение американской ЧВК «Моцарт». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК, нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы ЧВК с таким названием», — ответил Песков на вопрос корреспондента URA.RU. Так он прокомментировал материал в New York Times, в котором сообщалось о крахе американской частной военной компании из-за участия в СВО.

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Не следует преувеличивать значение американской ЧВК «Моцарт». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК, нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы ЧВК с таким названием», — ответил Песков на вопрос корреспондента URA.RU. Так он прокомментировал материал в New York Times, в котором сообщалось о крахе американской частной военной компании из-за участия в СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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