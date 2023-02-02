В Кремле оценили роль ЧВК «Моцарт» на Украине

Песков: не следует преувеличивать значение ЧВК «Моцарт»

02 февраля 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что значение ЧВК «Моцарт» преувеличено Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Не следует преувеличивать значение американской ЧВК «Моцарт». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК, нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы ЧВК с таким названием», — ответил Песков на вопрос корреспондента URA.RU. Так он прокомментировал материал в New York Times, в котором сообщалось о крахе американской частной военной компании из-за участия в СВО.

Не следует преувеличивать значение американской ЧВК «Моцарт». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК, нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы ЧВК с таким названием», — ответил Песков на вопрос корреспондента URA.RU. Так он прокомментировал материал в New York Times, в котором сообщалось о крахе американской частной военной компании из-за участия в СВО.