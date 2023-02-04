Психолог дала советы одиноким россиянам перед 14 февраля

Одинокие россияне, которым не с кем отметить День всех влюбленных, могут организовать себе праздник сами и, например, начать путешествовать. Об этом сообщает психолог Юлия Владис.
«Самый авантюрный вариант, отправиться в путешествие в День всех влюбленных. <…> Тогда не остается времени для грусти. 14 февраля — отличная возможность влюбиться в целый мир», — посоветовала Юлия Владис. Ее слова приводит Мослента. Психолог отмечает, что в этот день одинокие люди не должны переживать из-за отсутствия отношений, ведь одиночество — это нормально.
Также Владис советует в День всех влюбленных встретиться с друзьями, которые также не состоят в отношениях. Кроме того, в этот день или накануне можно сходить на свидание, используя сервисы для знакомств. Также в качестве способа отвлечься специалист называет организацию любого досуга, которым человек может порадовать себя сам.
Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин назвал свой способ борьбы с одиночеством. По его мнению, для одиноких россиян нужно создать министерство психологической помощи. Также психолог Екатерина Горькова заявляла, что причиной для одиночества у женщин чаще всего является низкая самооценка или завышенная планка при выборе мужчины.
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Одинокие россияне, которым не с кем отметить День всех влюбленных, могут организовать себе праздник сами и, например, начать путешествовать. Об этом сообщает психолог Юлия Владис. «Самый авантюрный вариант, отправиться в путешествие в День всех влюбленных. <…> Тогда не остается времени для грусти. 14 февраля — отличная возможность влюбиться в целый мир», — посоветовала Юлия Владис. Ее слова приводит Мослента. Психолог отмечает, что в этот день одинокие люди не должны переживать из-за отсутствия отношений, ведь одиночество — это нормально. Также Владис советует в День всех влюбленных встретиться с друзьями, которые также не состоят в отношениях. Кроме того, в этот день или накануне можно сходить на свидание, используя сервисы для знакомств. Также в качестве способа отвлечься специалист называет организацию любого досуга, которым человек может порадовать себя сам. Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин назвал свой способ борьбы с одиночеством. По его мнению, для одиноких россиян нужно создать министерство психологической помощи. Также психолог Екатерина Горькова заявляла, что причиной для одиночества у женщин чаще всего является низкая самооценка или завышенная планка при выборе мужчины.