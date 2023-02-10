Медведев высмеял желание Байдена снова стать президентом

Медведев: прогрессирующая деменция не помешает Байдену снова стать президентом

10 февраля 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что деменция — не помеха для нового срока президента США Джо Байдена Фото: Владимир Андреев © URA.RU У президента США Джо Байдена прогрессирует деменция, но она не помешает ему баллотироваться на второй срок. С таким мнением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Безусловно, прогрессирующая деменция — не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . В качестве подтверждений своим словам Медведев вспомнил, что Байден путает имена и даты, хранит в гараже вынесенные из Белого Дома секретные документы, потратил больше ста миллиардов долларов на Украину, но при этом сваливает все экономические проблемы Америки на Россию. Медведев отметил, что из-за деменции Байден может спровоцировать мировую войну по рассеянности. Намерение Байдена баллотироваться на второй срок подтвердили в Белом доме, передает телеканал 360. В то же время Байден начал испытывать паранойю по поводу своей охраны: он боится, что среди них есть люди, работавшие с бывшим американским президентом Дональдом Трампом, которые ему лгут, передает «Федеральное агентство новостей».

У президента США Джо Байдена прогрессирует деменция, но она не помешает ему баллотироваться на второй срок. С таким мнением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Безусловно, прогрессирующая деменция — не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. В качестве подтверждений своим словам Медведев вспомнил, что Байден путает имена и даты, хранит в гараже вынесенные из Белого Дома секретные документы, потратил больше ста миллиардов долларов на Украину, но при этом сваливает все экономические проблемы Америки на Россию. Медведев отметил, что из-за деменции Байден может спровоцировать мировую войну по рассеянности. Намерение Байдена баллотироваться на второй срок подтвердили в Белом доме, передает телеканал 360. В то же время Байден начал испытывать паранойю по поводу своей охраны: он боится, что среди них есть люди, работавшие с бывшим американским президентом Дональдом Трампом, которые ему лгут, передает «Федеральное агентство новостей».