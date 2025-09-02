Новости о легкодоступности взлома аккаунта в «Сбере», если на телефоне есть MAX, не выдержали критики

Одна из активисток оккультного экстремистского движения иноагента Светланы Лады-Русь* Лариса Кухарчук опубликовала в сети видео, на котором рассказала, что «Сбербанк» якобы заблокировал ей карту и выступил против установки национального мессенджера MAX. Информация, появившаяся на странице Кухарчук в VK, не соответствует действительности и основана на ничем неподтвержденных данных. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
По словам женщины, банк заблокировал ей карту и она обратилась на горячую линию. Оператор первым делом спросил, установлено ли у нее приложение мессенджера, а потом добавил, что якобы оно является опасным из-за опасности взлома мобильного банка аферистами. Далее то же самое ей повторил сотрудник службы безопасности в отделении Сбера. Однако доказательств своим словам женщина не предоставила.
Показания Кухарчук не совпадают с официальными заявлениями об интеграции технологий Сбера в MAX, которые ранее делали разработчики мессенджера. Банк, напротив, тесно работает с командой разработчиков мессенджера, в том числе по вопросам создания механизмов, которые должны защитить россиян от мошенников. Это исключает то, что сотрудники организации могут отговаривать граждан от установки приложения.
«Сбер и компания VK — разработчик национального мессенджера — приступили к внедрению в МАХ технологий антифрода, чтобы обеспечить пользователям надежную защиту от мошенничества. Сбер планирует предоставить команде MAX собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков. В данный момент антифрод-команды Сбера и MAX приступили к реализации пилотных проектов, по результатам которых будут приняты решения о более тесном сотрудничестве, в том числе интеграции антифрод- сервисов и совместном взаимодействии операционных служб», — говорится в официальном релизе VK, которая является компанией-разработчиком мессенджера.
«Сбербанк» располагает одной из наиболее передовых в мире систем по борьбе с мошенничеством — часть компонентов создана на базе собственных технологий компании. Технологическая инфраструктура организации позволяет не только выявлять лиц, подозреваемых в совершении афер, но и определять клиентов, которые совершают операции под влиянием злоумышленников. Также технологии банка позволяют блокировать подозрительные транзакции до момента перевода средств мошенникам. В рамках сотрудничества Сбера и MAX планируется обеспечить аналогичный уровень защиты и для пользователей мессенджера.
Сама Кухарчук ранее уже делала провокационные заявления на своей странице в VK. Так, в одном из них она утверждает, что боролась против масочного режима в 2018 году. Однако его ввели двумя годами позже из-за пандемии COVID-19. Кроме того, женщина подписана на паблик и, связанные со скрывающимся за границей из-за обвинения в мошенничестве Ладой-Русь, чьих последовательниц ранее замечали в разжигании протестных настроений среди жен мобилизованных россиян.
По данным телеканала 360.ru, слова Ларисы Кухарчук об опасности национального мессенджера в рамках интеграции с приложением мобильного банка Сбера не соответствуют действительности. К текущему моменту «Сбербанк» и МАХ продолжают активное сотрудничество в области антифрод-технологий для защиты россиян от мошеннических действий.
*Светлана Лада-Русь признана Минюстом иноагентом в РФ
