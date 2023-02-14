Пентагон раскрыл главное заблуждение о российском наступлении

Пентагон не видит признаков готовящегося наступления России

14 февраля 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

В Пентагоне заявили, что не видят признаков подготовки российского наступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не видят признаков того, что Россия готовит наступление на Киев. Об этом рассказал глава комитета начальников штабов США Марк Милли. Он также отметил, что потенциальные угрозы есть всегда. «Я бы никогда не стал сбрасывать со счетов возможности России атаковать Киев. Но на данный момент мы не видим значимых признаков и сигналов», — заявил Марк Милли в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на сайте Пентагона. Он отметил, что Россия обладает внушительным арсеналом военных самолетов, которые обеспечивают ей хороший потенциал. Политолог Евгений Михайлов считает, что Россия готовит масштабное наступление в ближайшее время. Он также отметил, что при новом наступлении российская армия учтет предыдущие ошибки, передает телеканал 360.

США не видят признаков того, что Россия готовит наступление на Киев. Об этом рассказал глава комитета начальников штабов США Марк Милли. Он также отметил, что потенциальные угрозы есть всегда. «Я бы никогда не стал сбрасывать со счетов возможности России атаковать Киев. Но на данный момент мы не видим значимых признаков и сигналов», — заявил Марк Милли в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на сайте Пентагона. Он отметил, что Россия обладает внушительным арсеналом военных самолетов, которые обеспечивают ей хороший потенциал. Политолог Евгений Михайлов считает, что Россия готовит масштабное наступление в ближайшее время. Он также отметил, что при новом наступлении российская армия учтет предыдущие ошибки, передает телеканал 360.