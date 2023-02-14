Пентагон раскрыл главное заблуждение о российском наступлении

Пентагон не видит признаков готовящегося наступления России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, танкисты, автомат, армия, оружие, война, учения, спецоперация, строй, солдат, сво, боевое слаживание
В Пентагоне заявили, что не видят признаков подготовки российского наступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США не видят признаков того, что Россия готовит наступление на Киев. Об этом рассказал глава комитета начальников штабов США Марк Милли. Он также отметил, что потенциальные угрозы есть всегда.

«Я бы никогда не стал сбрасывать со счетов возможности России атаковать Киев. Но на данный момент мы не видим значимых признаков и сигналов», — заявил Марк Милли в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на сайте Пентагона. Он отметил, что Россия обладает внушительным арсеналом военных самолетов, которые обеспечивают ей хороший потенциал.

Политолог Евгений Михайлов считает, что Россия готовит масштабное наступление в ближайшее время. Он также отметил, что при новом наступлении российская армия учтет предыдущие ошибки, передает телеканал 360.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США не видят признаков того, что Россия готовит наступление на Киев. Об этом рассказал глава комитета начальников штабов США Марк Милли. Он также отметил, что потенциальные угрозы есть всегда. «Я бы никогда не стал сбрасывать со счетов возможности России атаковать Киев. Но на данный момент мы не видим значимых признаков и сигналов», — заявил Марк Милли в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на сайте Пентагона. Он отметил, что Россия обладает внушительным арсеналом военных самолетов, которые обеспечивают ей хороший потенциал. Политолог Евгений Михайлов считает, что Россия готовит масштабное наступление в ближайшее время. Он также отметил, что при новом наступлении российская армия учтет предыдущие ошибки, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...