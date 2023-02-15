Дипломат Гаврилов удивился логике ЕС и НАТО в отношении Украины

16 февраля 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

По словам Константина Гаврилова глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель противоречит сам себе Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выступление главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля в Европарламенте ставит под сомнение дипломатическую тактичность ЕС и НАТО. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «С западноевропейской дипломатией, с „еэсовской“ и „натовской“ дипломатией происходят очень странные вещи. Иногда теряется здравый смысл, логика, дипломатическая тактичность», — сказал Гаврилов в беседе со «Звездой», комментируя слова Борреля на выступлении в Европарламенте, который что не понимает тех, кто хочет прекратить вооружать Украину, при этом он выступает против использования европейского фонда мира для финансирования Киева. Политик напомнил, что ранее Боррель не раз демонстрировал «не очень лицеприятные качества», когда выражался о Европе, как о «цветущем саде, а вокруг — джунгли». По его словам, военная промышленность альянса сейчас находится в «военном бессилии». Ранее Боррель заявил, что не понимает желающих прекратить вооружать Украину, напоминает «Национальная служба новостей». Он предложил вести переговоры по Украине, одновременно вооружая Киев. После начала спецоперации на Украине многие страны вмешались в конфликт и стали поставлять военную помощь для ВСУ. В частности, глава НАТО Йенс Столтенберг накануне признал, что альянс столкнулся с нехваткой боеприпасов для ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выступление главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля в Европарламенте ставит под сомнение дипломатическую тактичность ЕС и НАТО. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «С западноевропейской дипломатией, с „еэсовской“ и „натовской“ дипломатией происходят очень странные вещи. Иногда теряется здравый смысл, логика, дипломатическая тактичность», — сказал Гаврилов в беседе со «Звездой», комментируя слова Борреля на выступлении в Европарламенте, который что не понимает тех, кто хочет прекратить вооружать Украину, при этом он выступает против использования европейского фонда мира для финансирования Киева. Политик напомнил, что ранее Боррель не раз демонстрировал «не очень лицеприятные качества», когда выражался о Европе, как о «цветущем саде, а вокруг — джунгли». По его словам, военная промышленность альянса сейчас находится в «военном бессилии». Ранее Боррель заявил, что не понимает желающих прекратить вооружать Украину, напоминает «Национальная служба новостей». Он предложил вести переговоры по Украине, одновременно вооружая Киев. После начала спецоперации на Украине многие страны вмешались в конфликт и стали поставлять военную помощь для ВСУ. В частности, глава НАТО Йенс Столтенберг накануне признал, что альянс столкнулся с нехваткой боеприпасов для ВСУ.