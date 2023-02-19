С каким видом рака может быть связано кровотечение из носа

Врач: кровотечение из носа может быть признаком рака

19 февраля 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

При сильном давлении человек может умереть при кровотечении из носа, отметила Алина Титкова Фото: Анна Майорова © URA.RU В редких случаях кровь из носа может быть вызвана доброкачественными и злокачественными новообразованиями — саркома и вирус папилломы. В самых частых случаях, кровотечение вызвано заболеваниями соматического характера, в которые входит заболевание крови. Об этом рассказал отоларинголог Алина Титкова. «Примерно в 15% случаев причинами кровотечений из носа могут быть доброкачественные и злокачественные новообразования, травмы, а также характерные заболевания, такие как юношеская ангиофиброма. Чаще всего (85%) носовые кровотечения бывают вызваны заболеваниями соматического характера — артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов, почечная гипертензия, заболевания крови», — заявила Алина Титкова в разговоре с NEWS.ru . Она отметила, что саркома и вирус папилломы входят в 15% причин кровотечений. Эксперт отметила, что остановить небольшое кровотечение несложно в домашних условиях. Для этого стоит воспользоваться ватным шариком или марлевой турундой. Алина Титкова отмечает, что лучше это делать в сидячем положении без запрокидывания головы назад. При частом повторе кровотечений следует обратиться отоларингологу и смежным специалистам: терапевту, кардиологу. У пациентов с повышенным давлением есть риск погибнуть из-за кровотечения из носа. При этом объем потока крови должен превышать 200 мл. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В редких случаях кровь из носа может быть вызвана доброкачественными и злокачественными новообразованиями — саркома и вирус папилломы. В самых частых случаях, кровотечение вызвано заболеваниями соматического характера, в которые входит заболевание крови. Об этом рассказал отоларинголог Алина Титкова. «Примерно в 15% случаев причинами кровотечений из носа могут быть доброкачественные и злокачественные новообразования, травмы, а также характерные заболевания, такие как юношеская ангиофиброма. Чаще всего (85%) носовые кровотечения бывают вызваны заболеваниями соматического характера — артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов, почечная гипертензия, заболевания крови», — заявила Алина Титкова в разговоре с NEWS.ru. Она отметила, что саркома и вирус папилломы входят в 15% причин кровотечений. Эксперт отметила, что остановить небольшое кровотечение несложно в домашних условиях. Для этого стоит воспользоваться ватным шариком или марлевой турундой. Алина Титкова отмечает, что лучше это делать в сидячем положении без запрокидывания головы назад. При частом повторе кровотечений следует обратиться отоларингологу и смежным специалистам: терапевту, кардиологу. У пациентов с повышенным давлением есть риск погибнуть из-за кровотечения из носа. При этом объем потока крови должен превышать 200 мл.