Пригожин пригрозил кувалдой правительству США

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Казни кувалдами не практикуются в ЧВК «Вагнер», заявил Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ЧВК «Вагнер» не практикуется наказание военных с помощью кувалды, но если правительство США прибудет в расположение «вагнеровцев», то военнослужащие ЧВК подумают над тем, как лучше использовать этот инструмент. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

«Если правительство США прибудет к нам, то, возможно, мы подумаем, каким образом использовать кувалду», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что сообщения о якобы казнях военных и пленных в рядах ЧВК с помощью кувалды не соответствуют действительности. Также не имеет ничего общего с реальностью и информация о расстрелах, подчеркнул Пригожин.

Ранее в СМИ появилось видео о якобы казни бойца ЧВК «Вагнер» кувалдой. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что собирается обратиться в Следственный комитет из-за опубликованного видео. Евгений Пригожин отметил, что видео с казнью похоже на фильм.

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В ЧВК «Вагнер» не практикуется наказание военных с помощью кувалды, но если правительство США прибудет в расположение «вагнеровцев», то военнослужащие ЧВК подумают над тем, как лучше использовать этот инструмент. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Если правительство США прибудет к нам, то, возможно, мы подумаем, каким образом использовать кувалду», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что сообщения о якобы казнях военных и пленных в рядах ЧВК с помощью кувалды не соответствуют действительности. Также не имеет ничего общего с реальностью и информация о расстрелах, подчеркнул Пригожин. Ранее в СМИ появилось видео о якобы казни бойца ЧВК «Вагнер» кувалдой. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что собирается обратиться в Следственный комитет из-за опубликованного видео. Евгений Пригожин отметил, что видео с казнью похоже на фильм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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