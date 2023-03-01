В НАТО предложено наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в альянс

02 марта 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

В НАТО боятся общих границ с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО На принятие Швеции и Финляндии в НАТО предложили наложить вето. С инициативой выступила венгерская правая партия «Наша Родина». «„Наша Родина“ единственной из партий выступает за то, чтобы Венгрия наложила вето на расширение НАТО. Вероятно, этом будет воспринято как провокация, новый шаг к мировой войне, в то время как международным интересам отвечает нейтральная зона», — сказал один из представителей партии Элед Новак в эфире телеканала MTI . По словам Новака, никаких претензий к странам у партии нет. Однако мир в Европе может быть гарантирован, только если у России и НАТО нет или практически нет общей границы. Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав Североатлантического альянса 18 мая 2022 года. Парламент Финляндии на днях провел голосование по ратификации заявки страны на членство в НАТО, она была поддержана.

На принятие Швеции и Финляндии в НАТО предложили наложить вето. С инициативой выступила венгерская правая партия «Наша Родина». «„Наша Родина“ единственной из партий выступает за то, чтобы Венгрия наложила вето на расширение НАТО. Вероятно, этом будет воспринято как провокация, новый шаг к мировой войне, в то время как международным интересам отвечает нейтральная зона», — сказал один из представителей партии Элед Новак в эфире телеканала MTI. По словам Новака, никаких претензий к странам у партии нет. Однако мир в Европе может быть гарантирован, только если у России и НАТО нет или практически нет общей границы. Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав Североатлантического альянса 18 мая 2022 года. Парламент Финляндии на днях провел голосование по ратификации заявки страны на членство в НАТО, она была поддержана.