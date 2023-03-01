01 марта 2023

В НАТО предложено наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в альянс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
В НАТО боятся общих границ с Россией Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

На принятие Швеции и Финляндии в НАТО предложили наложить вето. С инициативой выступила венгерская правая партия «Наша Родина».

«„Наша Родина“ единственной из партий выступает за то, чтобы Венгрия наложила вето на расширение НАТО. Вероятно, этом будет воспринято как провокация, новый шаг к мировой войне, в то время как международным интересам отвечает нейтральная зона», — сказал один из представителей партии Элед Новак в эфире телеканала MTI.

По словам Новака, никаких претензий к странам у партии нет. Однако мир в Европе может быть гарантирован, только если у России и НАТО нет или практически нет общей границы.

Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав Североатлантического альянса 18 мая 2022 года. Парламент Финляндии на днях провел голосование по ратификации заявки страны на членство в НАТО, она была поддержана.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

На принятие Швеции и Финляндии в НАТО предложили наложить вето. С инициативой выступила венгерская правая партия «Наша Родина». «„Наша Родина“ единственной из партий выступает за то, чтобы Венгрия наложила вето на расширение НАТО. Вероятно, этом будет воспринято как провокация, новый шаг к мировой войне, в то время как международным интересам отвечает нейтральная зона», — сказал один из представителей партии Элед Новак в эфире телеканала MTI. По словам Новака, никаких претензий к странам у партии нет. Однако мир в Европе может быть гарантирован, только если у России и НАТО нет или практически нет общей границы. Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав Североатлантического альянса 18 мая 2022 года. Парламент Финляндии на днях провел голосование по ратификации заявки страны на членство в НАТО, она была поддержана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...