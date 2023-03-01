В Финляндии одобрили вступление в НАТО

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В парламенте Финляндии прошло голосование по вступлению в НАТО Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Парламент Финляндии провел голосование по ратификации заявки страны на членство в военно-политическом блоке НАТО. Большинство голосов законопроект одобрен.

«Парламент Финляндии проголосовал за законопроект 184 голосами из 200», — сообщает Helsingin Sanomat. Один депутат воздержался. Финальную точку в ратификации заявки в НАТО должен поставить президент страны Саули Ниинисте.

Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав Североатлантического альянса 18 мая 2022 года. Не так давно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, касающейся встречи Турции, Швеции и Финляндии по поводу членства в организации. Встреча должна состояться 9 марта 2023 года в Брюсселе, передает MK.RU. Позже глава парламентского комитета по иностранным делам Финляндии Юсси Халла-ахо сообщил, что голосование по ратификации заявки на вступления в альянс состоится 28 февраля.

Финляндия и Швеция не смогут стать членами НАТО, когда заявку ратифицируют все 30 стран-участников альянса. Пока ее не одобрили Венгрия и Турция.

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Парламент Финляндии провел голосование по ратификации заявки страны на членство в военно-политическом блоке НАТО. Большинство голосов законопроект одобрен. «Парламент Финляндии проголосовал за законопроект 184 голосами из 200», — сообщает Helsingin Sanomat. Один депутат воздержался. Финальную точку в ратификации заявки в НАТО должен поставить президент страны Саули Ниинисте. Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав Североатлантического альянса 18 мая 2022 года. Не так давно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, касающейся встречи Турции, Швеции и Финляндии по поводу членства в организации. Встреча должна состояться 9 марта 2023 года в Брюсселе, передает MK.RU. Позже глава парламентского комитета по иностранным делам Финляндии Юсси Халла-ахо сообщил, что голосование по ратификации заявки на вступления в альянс состоится 28 февраля. Финляндия и Швеция не смогут стать членами НАТО, когда заявку ратифицируют все 30 стран-участников альянса. Пока ее не одобрили Венгрия и Турция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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