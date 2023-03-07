Зеленский сообщил об уничтожении одного из главных неонацистов Украины Зеленский сообщил о гибели одного из лидеров «Правого сектора»* 07 марта 2023 в 21:58 Размер текста - 17 + Дмитрий Коцюбайло погиб в бою за Бахмут, написал Владимир Зеленский Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели под Бахмутом (Артемовском) одного из главарей Правого сектора (организация запрещена в России и признана террористической и экстремистской) и спецподразделения «Волки Да Винчи» Дмитрий Коцюбайло под прозвищем «Да Винчи». Об этом Зеленский сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня в бою погиб „Да Винчи“, герой Украины, доброволец, <…> Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину», — написал Владимир Зеленский. Коцюбайло был командиром отряда неонацистов «Волки Да Винчи». В 2014 году он стал членом «Правого сектора», а в 2020 вошел в руководящий состав организации. В 2021 году Зеленский присвоил ему звание Героя Украины. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. В настоящий момент активно ведутся боевые столкновения между сторонами за город Бахмут. *Правый сектор — организация запрещена в России, признана террористической и экстремистской Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели под Бахмутом (Артемовском) одного из главарей Правого сектора (организация запрещена в России и признана террористической и экстремистской) и спецподразделения «Волки Да Винчи» Дмитрий Коцюбайло под прозвищем «Да Винчи». Об этом Зеленский сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня в бою погиб „Да Винчи“, герой Украины, доброволец, <…> Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину», — написал Владимир Зеленский. Коцюбайло был командиром отряда неонацистов «Волки Да Винчи». В 2014 году он стал членом «Правого сектора», а в 2020 вошел в руководящий состав организации. В 2021 году Зеленский присвоил ему звание Героя Украины. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. В настоящий момент активно ведутся боевые столкновения между сторонами за город Бахмут. *Правый сектор — организация запрещена в России, признана террористической и экстремистской {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям