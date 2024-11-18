Ученые со всей России смогут вместе проводить термоядерные исследования

В МИФИ откроют учебный токамак для термоядерных исследований

18 ноября 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Университет МИФИ при Росатом подключился к единой сети для взаимодействия с учеными по всей стране и проведения термоядерных экспериментов Фото: Илья Московец © URA.RU Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» первым из российских вузов подключился к Единой информационно-коммуникационной сети. К ней смогут подключиться все организации, кто занимается термоядерными исследованиями. Ученые со всей страны смогут получить доступ ко всем исследованиям своих коллег, а также дистанционно принимать участие в соответствующих экспериментах. Кроме того, к системе удалось подключить токамак «МИФИСТ-0» — важную плазменную установку для проведения термоядерного синтеза. Открытие прошло при участии главы Росатома Алексея Лихачева. «Создания токамака в МИФИ стало одним из элементов реализуемого „Росатомом“ федерального проекта „Термоядерные и плазменные технологии“. Важность сегодняшнего запуска токамака состоит в том, что у студентов МИФИ уже с первого курса появилась возможность участвовать не на словах, а на деле в реализации крупнейшего проекта планетарного масштаба», — отметил Алексей Лихачев. Его слова передает пресс-служба Росатома. Центр дистанционного участия позволяет организациям, занимающиеся термоядерным синтезом, подключаться к единой коммуникационной системе. В перспективе, ученые смогут подключаться не только центрам дистанционным центрам со всей страны, но и по всему миру. В будущем есть вероятность проведения теромоядерных экспериментов на международном термоядерном реакторе ИТЕР во Франции, отмечается на сайте Росатома. Открытие сопровождалось осмотром токамака, а затем его запуском. За запуском устройства, способного удерживать плазму в магнитном поле, в реальном времени наблюдали физики с разных городов России, а также французские ученые. Данные с установки сразу были переданы в единое информационное пространство. Длительность эксперимента составила 20 милисекунд, температура плазмы — 500 000 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» первым из российских вузов подключился к Единой информационно-коммуникационной сети. К ней смогут подключиться все организации, кто занимается термоядерными исследованиями. Ученые со всей страны смогут получить доступ ко всем исследованиям своих коллег, а также дистанционно принимать участие в соответствующих экспериментах. Кроме того, к системе удалось подключить токамак «МИФИСТ-0» — важную плазменную установку для проведения термоядерного синтеза. Открытие прошло при участии главы Росатома Алексея Лихачева. «Создания токамака в МИФИ стало одним из элементов реализуемого „Росатомом“ федерального проекта „Термоядерные и плазменные технологии“. Важность сегодняшнего запуска токамака состоит в том, что у студентов МИФИ уже с первого курса появилась возможность участвовать не на словах, а на деле в реализации крупнейшего проекта планетарного масштаба», — отметил Алексей Лихачев. Его слова передает пресс-служба Росатома. Центр дистанционного участия позволяет организациям, занимающиеся термоядерным синтезом, подключаться к единой коммуникационной системе. В перспективе, ученые смогут подключаться не только центрам дистанционным центрам со всей страны, но и по всему миру. В будущем есть вероятность проведения теромоядерных экспериментов на международном термоядерном реакторе ИТЕР во Франции, отмечается на сайте Росатома. Открытие сопровождалось осмотром токамака, а затем его запуском. За запуском устройства, способного удерживать плазму в магнитном поле, в реальном времени наблюдали физики с разных городов России, а также французские ученые. Данные с установки сразу были переданы в единое информационное пространство. Длительность эксперимента составила 20 милисекунд, температура плазмы — 500 000 градусов.