Словакия осудила разрешение США бить вглубь России

Роберт Фицо, занимающий пост премьер-министра Словакии прокомментировал разрешение президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России. Фицо выразил свое несогласие.
«Как премьер-министр Словакии выражаю резкое несогласие с решением американского президента Байдена разрешить использование американских ракет дальнего радиуса на цели на территории России», — заявил Фицо в видеообращении. Оно опубликовано в социальных сетях политика. Фицо считает, что таким образом американский лидер «хочет сорвать мирные переговоры» по конфликту на Украине.
Накануне американский президент Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Такое решение со стороны администрации США было озвучено впервые на официальном уровне.
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