Девять стран передадут Украине 150 танков Leopard: главное к вечеру 15 марта

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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Увеличилось количество западных стран, готовых оказать поддержку Украине в виде танков Leopard Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ряд западных стран готовы отправить на Украину 150 танков Leopard. Сенаторы США требуют от Пентагона отправить Киеву истребители F-16. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 марта.

  • Девять стран договорились передать Украине 150 танков Leopard. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что расширяется коалиция стран, лояльных Украине и готовых оказать ей поддержку.
  • Также в адрес главы Пентагона Остина американские сенаторы направили письмо. Они требуют направить Украине истребители F-16. По мнению сенаторов, это поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя. До конца недели должно быть сформировано решение по этому вопросу.
  • Россия попытается достать обломки упавшего в Черном море американского беспилотника MQ-9 Reaper. Падение беспилотника произошло 14 марта. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев также обратил внимание, что данный инцидент доказывает активное участие США в конфликте на Украине.
  • В компании «Транснефть» заявили, что в Брянской области на одной из нефтеперекачивающих станций, которая относится к нефтепроводу «Дружба», нашли взрывное устройство. Представители компании уверены, что целью теракта являлось убийство людей.
  • Бойцы ЧВК «Вагнер» планируют расширить окружение Бахмута (Артемовска). Также под контроль взято село Зализнянское в Бахмутском районе, подчеркнул основатель военной компании Евгений Пригожин.

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Ряд западных стран готовы отправить на Украину 150 танков Leopard. Сенаторы США требуют от Пентагона отправить Киеву истребители F-16. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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