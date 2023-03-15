Девять стран передадут Украине 150 танков Leopard: главное к вечеру 15 марта

Увеличилось количество западных стран, готовых оказать поддержку Украине в виде танков Leopard
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ряд западных стран готовы отправить на Украину 150 танков Leopard. Сенаторы США требуют от Пентагона отправить Киеву истребители F-16. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 марта.
- Девять стран договорились передать Украине 150 танков Leopard. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что расширяется коалиция стран, лояльных Украине и готовых оказать ей поддержку.
- Также в адрес главы Пентагона Остина американские сенаторы направили письмо. Они требуют направить Украине истребители F-16. По мнению сенаторов, это поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя. До конца недели должно быть сформировано решение по этому вопросу.
- Россия попытается достать обломки упавшего в Черном море американского беспилотника MQ-9 Reaper. Падение беспилотника произошло 14 марта. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев также обратил внимание, что данный инцидент доказывает активное участие США в конфликте на Украине.
- В компании «Транснефть» заявили, что в Брянской области на одной из нефтеперекачивающих станций, которая относится к нефтепроводу «Дружба», нашли взрывное устройство. Представители компании уверены, что целью теракта являлось убийство людей.
- Бойцы ЧВК «Вагнер» планируют расширить окружение Бахмута (Артемовска). Также под контроль взято село Зализнянское в Бахмутском районе, подчеркнул основатель военной компании Евгений Пригожин.
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