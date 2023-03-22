«Известия»: Санкт-Петербург усилят морской авиацией из-за НАТО

23 марта 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

На аэродроме под Санкт-Петербургом будет базироваться российская морская авиация, заявил Дмитрий Болтенков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Аэродром Левашово под Санкт-Петербургом станет пунктом базирования российской морской авиации. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. Эксперты связывают развертывание этих сил под Санкт-Петербургом со стремлением Финляндии и Швеции вступить в НАТО. «Минобороны развернет на аэродроме Левашово под Санкт-Петербургом самолеты и вертолеты Морской авиации Военно-морского флота (МА ВМФ). Кроме боевых самолетов там разместят пассажирские и транспортные суда, принадлежащие МА ВМФ», — передают информацию Минобороны РФ «Известия». По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, в условиях, когда Финляндия и Швеция вступают в НАТО, России необходимо укреплять оборонительные позиции, в частности в Ленинградской области. «У финнов есть достаточно неплохой флот. Видимо, новый авиационный полк будет развертываться для работы по этому флоту в случае его агрессивных действий. При базировании в Левашово самолеты морской авиации смогут держать под контролем всю Балтику, а при необходимости — перебрасываться на Кольский полуостров», — заявил эксперт изданию. Издание уточняет, что на данный момент на аэродроме идет строительство мест базирования, а также наземной инфраструктуры. Строительством занимается специальный инженерный батальон, который был переброшен на аэродром Левашово в ноябре 2022 года, пишут «Известия». Россия неоднократно высказывалась против расширения НАТО, считая, что этот процесс приводит к росту напряженности в Европе. Однако уже этим летом Финляндия и Швеция могут войти в НАТО. Обе страны подали заявки на вступление в состав Североатлантического альянса 18 мая 2022 года. Изначально Турция противилась расширению НАТО. Однако 17 марта в парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО после подписания президентом страны Рэджепом Эрдоганом. Венгрия оставалась единственной страной, которой должна ратифицировать членство Финляндии в НАТО. В марте один представителей венгерской партии «Наша Родина» Элед Новак предложили наложить вето на принятие Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, мир в Европе может быть гарантирован, только если у России и НАТО нет или практически нет общей границы. Однако в правящей партии Венгрии заявили, что парламент проведет голосование по поводу ратификации членства Финляндии в НАТО 27 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аэродром Левашово под Санкт-Петербургом станет пунктом базирования российской морской авиации. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. Эксперты связывают развертывание этих сил под Санкт-Петербургом со стремлением Финляндии и Швеции вступить в НАТО. «Минобороны развернет на аэродроме Левашово под Санкт-Петербургом самолеты и вертолеты Морской авиации Военно-морского флота (МА ВМФ). Кроме боевых самолетов там разместят пассажирские и транспортные суда, принадлежащие МА ВМФ», — передают информацию Минобороны РФ «Известия». По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, в условиях, когда Финляндия и Швеция вступают в НАТО, России необходимо укреплять оборонительные позиции, в частности в Ленинградской области. «У финнов есть достаточно неплохой флот. Видимо, новый авиационный полк будет развертываться для работы по этому флоту в случае его агрессивных действий. При базировании в Левашово самолеты морской авиации смогут держать под контролем всю Балтику, а при необходимости — перебрасываться на Кольский полуостров», — заявил эксперт изданию. Издание уточняет, что на данный момент на аэродроме идет строительство мест базирования, а также наземной инфраструктуры. Строительством занимается специальный инженерный батальон, который был переброшен на аэродром Левашово в ноябре 2022 года, пишут «Известия». Россия неоднократно высказывалась против расширения НАТО, считая, что этот процесс приводит к росту напряженности в Европе. Однако уже этим летом Финляндия и Швеция могут войти в НАТО. Обе страны подали заявки на вступление в состав Североатлантического альянса 18 мая 2022 года. Изначально Турция противилась расширению НАТО. Однако 17 марта в парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО после подписания президентом страны Рэджепом Эрдоганом. Венгрия оставалась единственной страной, которой должна ратифицировать членство Финляндии в НАТО. В марте один представителей венгерской партии «Наша Родина» Элед Новак предложили наложить вето на принятие Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, мир в Европе может быть гарантирован, только если у России и НАТО нет или практически нет общей границы. Однако в правящей партии Венгрии заявили, что парламент проведет голосование по поводу ратификации членства Финляндии в НАТО 27 марта.