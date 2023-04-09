09 апреля 2023

WP: российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик вблизи Крыма

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, су-27, истребитель
ВКС России почти сбили британский самолет над Черным морем в 2022 году Фото:

Российский Су-27 чуть не сбил британский самолет-разведчик вблизи Крыма в 2022 году. Об этом пишет газета Washington Post.

«Российский истребитель почти сбил британский самолет наблюдения в прошлом году <…> инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине», — пишет издание, ссылаясь на утекшие секретные документы Пентагона.

Ранее сообщалось, что американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение над Черным морем. Позже в Пентагоне заявляли, что якобы его сбил российский истребитель Су-27. При этом в Минобороны России сообщали, что беспилотный летательный аппарат упал сам, так как не смог справиться с управлением. Российские летчики, предотвратившие нарушение границы РФ со стороны беспилотника из США, получили награды по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу.

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Российский Су-27 чуть не сбил британский самолет-разведчик вблизи Крыма в 2022 году. Об этом пишет газета Washington Post. «Российский истребитель почти сбил британский самолет наблюдения в прошлом году <…> инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине», — пишет издание, ссылаясь на утекшие секретные документы Пентагона. Ранее сообщалось, что американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение над Черным морем. Позже в Пентагоне заявляли, что якобы его сбил российский истребитель Су-27. При этом в Минобороны России сообщали, что беспилотный летательный аппарат упал сам, так как не смог справиться с управлением. Российские летчики, предотвратившие нарушение границы РФ со стороны беспилотника из США, получили награды по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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