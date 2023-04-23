Умер второй за день депутат Госдумы

Умер депутат Госдумы РФ Джашарбек Узденов
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Джашарбек Узденов ушел из жизни после продолжительной болезни
Джашарбек Узденов ушел из жизни после продолжительной болезни Фото:

Умер депутат Госдумы РФ Джашарбек Узденов. Это второй за день депутат, ушедший из жизни. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

«Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни умер Джашарбек Узденов», — сообщается на сайте. В «Единой России» выразили поддержку родным и близким Узденова. О нем отзывались, как о чутком, внимательном и волевом человеке.

Ранее 23 апреля ушел из жизни депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов. Его называли одним из самых богатых депутатов. Ему было 77 лет.

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Умер депутат Госдумы РФ Джашарбек Узденов. Это второй за день депутат, ушедший из жизни. Об этом сообщается на сайте «Единой России». «Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни умер Джашарбек Узденов», — сообщается на сайте. В «Единой России» выразили поддержку родным и близким Узденова. О нем отзывались, как о чутком, внимательном и волевом человеке. Ранее 23 апреля ушел из жизни депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов. Его называли одним из самых богатых депутатов. Ему было 77 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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