Умер второй за день депутат Госдумы

Джашарбек Узденов ушел из жизни после продолжительной болезни
Умер депутат Госдумы РФ Джашарбек Узденов. Это второй за день депутат, ушедший из жизни. Об этом сообщается на сайте «Единой России».
«Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни умер Джашарбек Узденов», —
Ранее 23 апреля ушел из жизни депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов. Его называли одним из самых богатых депутатов. Ему было 77 лет.
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