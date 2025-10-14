В Волгограде в день рождения скончался генерал Акимов

В Волгограде умер бывший командир 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии генерал Николай Акимов. Он ушел из жизни в день своего 69-летия, сообщили сослуживцы генерала и члены общественной организации «Генералы Волгограда».
«Да, к сожалению, это правда, — рассказали в организации „Генералы Волгограда“. — Родился 13 октября в 1956 году и умер 13 октября в 2025-м», — цитирует сослуживцев портал V1.ru. По их словам, Акимов долго болел онкологией. Прощание с генералом Акимовым состоится 16 октября, она начнется в 10:20 на Центральном кладбище.
Николай Акимов — ветеран боевых действий, окончил Московское общевойсковое командное училище и Военную академию Генштаба, командовал 62-м мотострелковым полком и 20-й Гвардейской мотострелковой дивизией, возглавлял военкоматы Брянской и Ярославской областей. Он участвовал в ликвидации конфликта в Северо-Осетинской Республике, а также в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Был ранен и награжден орденами Мужества и «За личное мужество».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.