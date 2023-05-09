09 мая 2023

«Коммерсант» назвал причину сокращения парка «Суперджетов»

«Коммерсант»: сокращение парка SSJ-100 ожидает из-за выработки ресурса российско-французских двигателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, сухой суперджет, ssj100, sukhoi superjet100, sukhoi superjet 100, авиакомпания ираэро, iraero
Производитель прогнозирует сокращение парка SSJ-100 в пять раз к 2030 году Фото:

В авиапарке РФ может остаться менее 30 самолетов Sukhoi Superjet 100 к 2031 году из-за выработки ресурса двигателей совместного российско-французского производства. Об этом сообщили в авиастроительная компания «Иркут».

«К концу 2030 года в эксплуатации может остаться только 28 самолетов SSJ-100 из-за выработки ресурса установленных на них российско-французских двигателей SaM-146. Те SSJ, что активно летали с весны 2022 года, начнут массово „вставать“ уже через год. В авиакомпаниях всерьез не рассчитывают на ремоторизацию», — передает слова представителей компании «Коммерсант».

Издание уточняет, что ситуацию планируют поправить при помощи скорейшего освоения российскими компаниями ремонта горячей части двигателей. Если такие работы будут освоены, то в авиапарке останется 106 самолетов данной модели. Также планируется покупка авиационных двигателей в Иране, пишет «Коммерсант».

Ранее URA.RU рассказало, что российские авиакомпании продолжают обслуживание самолетов, несмотря на санкции западных стран. Российские авиалинии совершают порядка 1100 внутренних полетов в день, что лишь на 15% меньше, чем годом ранее.

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В авиапарке РФ может остаться менее 30 самолетов Sukhoi Superjet 100 к 2031 году из-за выработки ресурса двигателей совместного российско-французского производства. Об этом сообщили в авиастроительная компания «Иркут». «К концу 2030 года в эксплуатации может остаться только 28 самолетов SSJ-100 из-за выработки ресурса установленных на них российско-французских двигателей SaM-146. Те SSJ, что активно летали с весны 2022 года, начнут массово „вставать“ уже через год. В авиакомпаниях всерьез не рассчитывают на ремоторизацию», — передает слова представителей компании «Коммерсант». Издание уточняет, что ситуацию планируют поправить при помощи скорейшего освоения российскими компаниями ремонта горячей части двигателей. Если такие работы будут освоены, то в авиапарке останется 106 самолетов данной модели. Также планируется покупка авиационных двигателей в Иране, пишет «Коммерсант». Ранее URA.RU рассказало, что российские авиакомпании продолжают обслуживание самолетов, несмотря на санкции западных стран. Российские авиалинии совершают порядка 1100 внутренних полетов в день, что лишь на 15% меньше, чем годом ранее.
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