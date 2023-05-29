В России потребовали составить список запрещенных для СМИ слов

30 мая 2023 в 03:55 Размер текста - 17 +

По мнению СМИ, нормы закона слишком размыты Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Роскомнадзор поступило письмо с просьбой составить список бранных слов, которые СМИ не могут использовать в своей работе. Авторами этой идеи выступила Торгово-промышленная палата (ТПП), которая отметила, что сейчас размытые требования закона приводят к многочисленным штрафам. «ТПП предложили Роскомнадзору заполнить пробел в законодательстве с помощью лингвистов — провести экспертизу, которая бы определила „безусловно бранную лексику“ и составить примерный перечень слов и выражений, которые грубыми не являются, но могут быть таковыми в определенном контексте», — передают «Известия» суть обращения. В издании также отметили пункт о многочисленных жалобах со стороны СМИ, за которыми Роскомнадзор усилил контроль. По их мнению, нормы закона «настолько неопределенны, что порождают возможность их произвольного толкования». В ТПП добавили, что последние полтора месяца ведомство составило около 25 протоколов по поводу использования брани. Ситуация также осложняется тем, что цензурирование слов приводит к жалобам от представителей медиабизнеса, которые подают иски о нарушении авторских прав. Как пример там привели изменение спорных выражений в художественных фильмах. Подобных обращений зафиксировали около 15 за те же полтора месяца. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме запретили использование иностранных слов. При этом исключение сделали для слов, которые не имеют аналогов. Также оказалась запрещена брань. Использовать маты запретили и судьям, которые ранее указывали их в документах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Роскомнадзор поступило письмо с просьбой составить список бранных слов, которые СМИ не могут использовать в своей работе. Авторами этой идеи выступила Торгово-промышленная палата (ТПП), которая отметила, что сейчас размытые требования закона приводят к многочисленным штрафам. «ТПП предложили Роскомнадзору заполнить пробел в законодательстве с помощью лингвистов — провести экспертизу, которая бы определила „безусловно бранную лексику“ и составить примерный перечень слов и выражений, которые грубыми не являются, но могут быть таковыми в определенном контексте», — передают «Известия» суть обращения. В издании также отметили пункт о многочисленных жалобах со стороны СМИ, за которыми Роскомнадзор усилил контроль. По их мнению, нормы закона «настолько неопределенны, что порождают возможность их произвольного толкования». В ТПП добавили, что последние полтора месяца ведомство составило около 25 протоколов по поводу использования брани. Ситуация также осложняется тем, что цензурирование слов приводит к жалобам от представителей медиабизнеса, которые подают иски о нарушении авторских прав. Как пример там привели изменение спорных выражений в художественных фильмах. Подобных обращений зафиксировали около 15 за те же полтора месяца. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме запретили использование иностранных слов. При этом исключение сделали для слов, которые не имеют аналогов. Также оказалась запрещена брань. Использовать маты запретили и судьям, которые ранее указывали их в документах.