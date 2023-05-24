Британский стратег Уилдон: у Лондона не хватает оружия для ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
Поставки Storm Shadow Киеву стали последним серьезным оружием, которое может себе позволить Британия, заявил Говард Уилдон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания больше не сможет обеспечивать Киев оружием из-за дефицита средств для защиты своей страны. Об этом заявил британский стратегический аналитик Говард Уилдон.

«Печальный факт заключается в том, что после предоставления неопределенного количества ракет Storm Shadow, вероятно, с истекшим сроком годности, Великобритания мало что может дать [Украине]», — сказал Уилдон в материале для DailyMail. Он уточнил, что Британия больше не сможет обеспечивать Киев оружием, так как у нее недостаточно средств даже для своей защиты. «Мы являемся страной, которая, когда дело доходит до обороны, уже истощена», — заключил он.

Ранее Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Военный эксперт Владимир Орлов заявил, что российские ПВО смогут с легкостью их перехватывать, передает телеканал 360. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что страна не сможет предоставить Киеву боевые истребители F-16, пишет «Национальная служба новостей».

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Великобритания больше не сможет обеспечивать Киев оружием из-за дефицита средств для защиты своей страны. Об этом заявил британский стратегический аналитик Говард Уилдон. «Печальный факт заключается в том, что после предоставления неопределенного количества ракет Storm Shadow, вероятно, с истекшим сроком годности, Великобритания мало что может дать [Украине]», — сказал Уилдон в материале для DailyMail. Он уточнил, что Британия больше не сможет обеспечивать Киев оружием, так как у нее недостаточно средств даже для своей защиты. «Мы являемся страной, которая, когда дело доходит до обороны, уже истощена», — заключил он. Ранее Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Военный эксперт Владимир Орлов заявил, что российские ПВО смогут с легкостью их перехватывать, передает телеканал 360. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что страна не сможет предоставить Киеву боевые истребители F-16, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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