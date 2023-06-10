Россиянам назвали лучший способ согреть воду при отключении ГВС

Быстрее согреть воду при отключении горячего водоснабжения поможет накопительный электрический котел. Об этом рассказал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.
«В квартирах самый оптимальный вариант — установка накопительного электрического котла. Для семьи из трех человек будет достаточно 100-150 литров, чтобы принять душ, помыть посуду. Сейчас большой выбор этого оборудования», — заявил в интервью радио Sputnik Победоносцев.
По мнению эксперта, подключать котел к системе горячего, холодного водоснабжения и к электричеству должны специалисты. Подключение к щитовому оборудованию, как отметил Победоносцев, связано с определенным риском, нужно правильно проложить кабель, чтобы не было перегиба. «При неправильном подключении часто бывает короткое замыкание, может возникнуть пожар. Лучше заплатить профессионалам, компании, которая занимается установкой», — советует эксперт.
Ранее эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко назвал обогреватели, водонагревающие приборы и электрические плиты самыми энергозатратными бытовыми приборами в домах россиян.
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