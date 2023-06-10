10 июня 2023

Россиянам назвали лучший способ согреть воду при отключении ГВС

Эксперт Победоносцев: безопасно греть воду в накопительном электрическом котле
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт Победоносцев посоветовал россиянам греть воду в накопительном электрокотле Фото:

Быстрее согреть воду при отключении горячего водоснабжения поможет накопительный электрический котел. Об этом рассказал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

«В квартирах самый оптимальный вариант — установка накопительного электрического котла. Для семьи из трех человек будет достаточно 100-150 литров, чтобы принять душ, помыть посуду. Сейчас большой выбор этого оборудования», — заявил в интервью радио Sputnik Победоносцев.

По мнению эксперта, подключать котел к системе горячего, холодного водоснабжения и к электричеству должны специалисты. Подключение к щитовому оборудованию, как отметил Победоносцев, связано с определенным риском, нужно правильно проложить кабель, чтобы не было перегиба. «При неправильном подключении часто бывает короткое замыкание, может возникнуть пожар. Лучше заплатить профессионалам, компании, которая занимается установкой», — советует эксперт.

Ранее эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко назвал обогреватели, водонагревающие приборы и электрические плиты самыми энергозатратными бытовыми приборами в домах россиян.

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Быстрее согреть воду при отключении горячего водоснабжения поможет накопительный электрический котел. Об этом рассказал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев. «В квартирах самый оптимальный вариант — установка накопительного электрического котла. Для семьи из трех человек будет достаточно 100-150 литров, чтобы принять душ, помыть посуду. Сейчас большой выбор этого оборудования», — заявил в интервью радио Sputnik Победоносцев. По мнению эксперта, подключать котел к системе горячего, холодного водоснабжения и к электричеству должны специалисты. Подключение к щитовому оборудованию, как отметил Победоносцев, связано с определенным риском, нужно правильно проложить кабель, чтобы не было перегиба. «При неправильном подключении часто бывает короткое замыкание, может возникнуть пожар. Лучше заплатить профессионалам, компании, которая занимается установкой», — советует эксперт. Ранее эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко назвал обогреватели, водонагревающие приборы и электрические плиты самыми энергозатратными бытовыми приборами в домах россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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