Россиянам назвали лучший способ согреть воду при отключении ГВС Эксперт Победоносцев: безопасно греть воду в накопительном электрическом котле 11 июня 2023 в 06:43 Размер текста - 17 + Эксперт Победоносцев посоветовал россиянам греть воду в накопительном электрокотле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Быстрее согреть воду при отключении горячего водоснабжения поможет накопительный электрический котел. Об этом рассказал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев. «В квартирах самый оптимальный вариант — установка накопительного электрического котла. Для семьи из трех человек будет достаточно 100-150 литров, чтобы принять душ, помыть посуду. Сейчас большой выбор этого оборудования», — заявил в интервью радио Sputnik Победоносцев. По мнению эксперта, подключать котел к системе горячего, холодного водоснабжения и к электричеству должны специалисты. Подключение к щитовому оборудованию, как отметил Победоносцев, связано с определенным риском, нужно правильно проложить кабель, чтобы не было перегиба. «При неправильном подключении часто бывает короткое замыкание, может возникнуть пожар. Лучше заплатить профессионалам, компании, которая занимается установкой», — советует эксперт. Ранее эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко назвал обогреватели, водонагревающие приборы и электрические плиты самыми энергозатратными бытовыми приборами в домах россиян. Быстрее согреть воду при отключении горячего водоснабжения поможет накопительный электрический котел. Об этом рассказал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев. «В квартирах самый оптимальный вариант — установка накопительного электрического котла. Для семьи из трех человек будет достаточно 100-150 литров, чтобы принять душ, помыть посуду. Сейчас большой выбор этого оборудования», — заявил в интервью радио Sputnik Победоносцев. По мнению эксперта, подключать котел к системе горячего, холодного водоснабжения и к электричеству должны специалисты. Подключение к щитовому оборудованию, как отметил Победоносцев, связано с определенным риском, нужно правильно проложить кабель, чтобы не было перегиба. «При неправильном подключении часто бывает короткое замыкание, может возникнуть пожар. Лучше заплатить профессионалам, компании, которая занимается установкой», — советует эксперт. Ранее эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко назвал обогреватели, водонагревающие приборы и электрические плиты самыми энергозатратными бытовыми приборами в домах россиян. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям