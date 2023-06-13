Минпромторг РФ поддержал новый способ потратить маткапитал

Мантуров: Минпромторг РФ поддержал идею о трате маткапитала на покупку автомобиля

Минпромторг РФ не против, чтобы средства из маткапитала тратили на покупку автомобиля, уточнил Денис Мантуров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство промышленности и торговли РФ поддержало предложение Совета Федерации использовать средства из материнского капитала на покупку автомобиля, но окончательное решение по этому поводу еще не принято. Об этом рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

«Глобально мы поддерживаем эту концепцию. Такое решение может стимулировать спрос на рынке, однако подразумевает проработку целого ряда параметров», — уточнил Денис Мантуров в беседе с РИА Новости. Он пояснил, что несмотря на одобрение министерства, решение может быть принято только на межведомственном уровне при согласовании с Минтруда РФ.

В марте в Совфеде предложили тратить материнский капитал на покупку автомобиля. А в начале мая глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов внес предложение о трате средств из маткапитала на посещение ребенком спортивных секций. В настоящий момент около 90 тысяч жителей Донецкой народной республики (ДНР) имеют право на получение маткапитала, передает Nation news.