Shot: во Владикавказе предотвратили возможный теракт

Подозрительный предмет передали на экспертизу (архивное фото)
Специальные службы обезвредили во Владикавказе подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), который был прикреплен к опоре пешеходного моста. Устройство ранее обнаружили местные жители.
Во Владикавказе обнаружили и обезвредили предмет, похожий на СВУ, пишет telegram-канал Shot. Сообщается, что устройство было прикреплено к опоре пешеходного моста пластиковыми стяжками. Предмет передали на экспертизу, подозреваемых ищут.
Агентство URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ФСБ России по Северной Осетии с просьбой подтвердить информацию. Ответ ожидается.
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