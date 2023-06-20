Shot: во Владикавказе предотвратили возможный теракт

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Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». Челябинск, вооружение, трофеи, сву, сирийский перелом, взрывное устройство, бомба, фугас
Подозрительный предмет передали на экспертизу (архивное фото) Фото:

Специальные службы обезвредили во Владикавказе подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), который был прикреплен к опоре пешеходного моста. Устройство ранее обнаружили местные жители.

Во Владикавказе обнаружили и обезвредили предмет, похожий на СВУ, пишет telegram-канал Shot. Сообщается, что устройство было прикреплено к опоре пешеходного моста пластиковыми стяжками. Предмет передали на экспертизу, подозреваемых ищут.

Агентство URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ФСБ России по Северной Осетии с просьбой подтвердить информацию. Ответ ожидается.

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Специальные службы обезвредили во Владикавказе подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), который был прикреплен к опоре пешеходного моста. Устройство ранее обнаружили местные жители. Во Владикавказе обнаружили и обезвредили предмет, похожий на СВУ, пишет telegram-канал Shot. Сообщается, что устройство было прикреплено к опоре пешеходного моста пластиковыми стяжками. Предмет передали на экспертизу, подозреваемых ищут. Агентство URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ФСБ России по Северной Осетии с просьбой подтвердить информацию. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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