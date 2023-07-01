Минобороны Украины уволило чиновника за участие в российских телешоу

01 июля 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Минобороны Украины проверяет деятельность Руслана Рыгованова Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Врио директора департамента ресурсного обеспечения минобороны Украины Руслан Рыгованов пробыл на своей должности три дня. По предварительной информации, он был отстранен руководством министерства из-за подозрений в участии в российских телепередачах. «Отстранение произошло сразу после появления противоречивого рода информации об указанном лице. В настоящее время проводится внутренняя проверка отдельных фактов», — говорится в заявлении минобороны Украины. Оно опубликовано на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Результаты проверки будут известны в ближайшее время. Ранее в украинских СМИ публиковалось информация, что Рыгованов был участником шоу на российском ТВ. По данным «РБК Украина», Рыгованов в 2015 году потерял роль помощника украинского народного депутата Натальи Веселовой. Причина та же: участие в российских телешоу.

Врио директора департамента ресурсного обеспечения минобороны Украины Руслан Рыгованов пробыл на своей должности три дня. По предварительной информации, он был отстранен руководством министерства из-за подозрений в участии в российских телепередачах. «Отстранение произошло сразу после появления противоречивого рода информации об указанном лице. В настоящее время проводится внутренняя проверка отдельных фактов», — говорится в заявлении минобороны Украины. Оно опубликовано на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Результаты проверки будут известны в ближайшее время. Ранее в украинских СМИ публиковалось информация, что Рыгованов был участником шоу на российском ТВ. По данным «РБК Украина», Рыгованов в 2015 году потерял роль помощника украинского народного депутата Натальи Веселовой. Причина та же: участие в российских телешоу.