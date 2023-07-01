Минобороны Украины уволило чиновника за участие в российских телешоу

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Минобороны Украины проверяет деятельность Руслана Рыгованова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Врио директора департамента ресурсного обеспечения минобороны Украины Руслан Рыгованов пробыл на своей должности три дня. По предварительной информации, он был отстранен руководством министерства из-за подозрений в участии в российских телепередачах.

«Отстранение произошло сразу после появления противоречивого рода информации об указанном лице. В настоящее время проводится внутренняя проверка отдельных фактов», — говорится в заявлении минобороны Украины. Оно опубликовано на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Результаты проверки будут известны в ближайшее время. Ранее в украинских СМИ публиковалось информация, что Рыгованов был участником шоу на российском ТВ.

По данным «РБК Украина», Рыгованов в 2015 году потерял роль помощника украинского народного депутата Натальи Веселовой. Причина та же: участие в российских телешоу.

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Врио директора департамента ресурсного обеспечения минобороны Украины Руслан Рыгованов пробыл на своей должности три дня. По предварительной информации, он был отстранен руководством министерства из-за подозрений в участии в российских телепередачах. «Отстранение произошло сразу после появления противоречивого рода информации об указанном лице. В настоящее время проводится внутренняя проверка отдельных фактов», — говорится в заявлении минобороны Украины. Оно опубликовано на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Результаты проверки будут известны в ближайшее время. Ранее в украинских СМИ публиковалось информация, что Рыгованов был участником шоу на российском ТВ. По данным «РБК Украина», Рыгованов в 2015 году потерял роль помощника украинского народного депутата Натальи Веселовой. Причина та же: участие в российских телешоу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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