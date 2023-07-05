05 июля 2023

В Госдепе обеспокоены закрытием «Англо-американской школы Москвы»*

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Виды, здания, министерства. Москва, сша, флаг сша, посольство сша, флаг америки
В Госдепе назвали закрытие «Англо-американской школы Москвы»* безосновательным Фото:

Госдепартамент США обеспокоен закрытием «Англо-американской школы Москвы» (признана Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Мэтью Миллера.

«Вызывает беспокойство тот факт, что российское правительство выделяет — без законных на то оснований — авторитетное, надежное и профессиональное учебное заведение таким образом», — заявил Мэтью Миллер. Его слова приводит CNN.

Тушинский районный суд Москвы приостановил работу АНО «Англо-Американская школа Москвы» 2 апреля. Причиной тому стали грубые нарушения требований ведения общеобразовательной деятельности в России, напоминает RT. По данным московского суда, к работе были допущены педагоги, не имеющие документов, которые бы подтверждали наличие у них профессионального образования, пишет «Ридус».

*АНО «Англо-американская школа Москвы» признана Минюстом РФ иноагентом.

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Госдепартамент США обеспокоен закрытием «Англо-американской школы Москвы» (признана Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Мэтью Миллера. «Вызывает беспокойство тот факт, что российское правительство выделяет — без законных на то оснований — авторитетное, надежное и профессиональное учебное заведение таким образом», — заявил Мэтью Миллер. Его слова приводит CNN. Тушинский районный суд Москвы приостановил работу АНО «Англо-Американская школа Москвы» 2 апреля. Причиной тому стали грубые нарушения требований ведения общеобразовательной деятельности в России, напоминает RT. По данным московского суда, к работе были допущены педагоги, не имеющие документов, которые бы подтверждали наличие у них профессионального образования, пишет «Ридус». *АНО «Англо-американская школа Москвы» признана Минюстом РФ иноагентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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