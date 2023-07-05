В Госдепе обеспокоены закрытием «Англо-американской школы Москвы»*

06 июля 2023 в 07:46 Размер текста - 17 +

В Госдепе назвали закрытие «Англо-американской школы Москвы»* безосновательным Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Госдепартамент США обеспокоен закрытием «Англо-американской школы Москвы» (признана Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Мэтью Миллера. «Вызывает беспокойство тот факт, что российское правительство выделяет — без законных на то оснований — авторитетное, надежное и профессиональное учебное заведение таким образом», — заявил Мэтью Миллер. Его слова приводит CNN. Тушинский районный суд Москвы приостановил работу АНО «Англо-Американская школа Москвы» 2 апреля. Причиной тому стали грубые нарушения требований ведения общеобразовательной деятельности в России, напоминает RT. По данным московского суда, к работе были допущены педагоги, не имеющие документов, которые бы подтверждали наличие у них профессионального образования, пишет «Ридус». *АНО «Англо-американская школа Москвы» признана Минюстом РФ иноагентом.

Госдепартамент США обеспокоен закрытием «Англо-американской школы Москвы» (признана Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Мэтью Миллера. «Вызывает беспокойство тот факт, что российское правительство выделяет — без законных на то оснований — авторитетное, надежное и профессиональное учебное заведение таким образом», — заявил Мэтью Миллер. Его слова приводит CNN. Тушинский районный суд Москвы приостановил работу АНО «Англо-Американская школа Москвы» 2 апреля. Причиной тому стали грубые нарушения требований ведения общеобразовательной деятельности в России, напоминает RT. По данным московского суда, к работе были допущены педагоги, не имеющие документов, которые бы подтверждали наличие у них профессионального образования, пишет «Ридус». *АНО «Англо-американская школа Москвы» признана Минюстом РФ иноагентом.