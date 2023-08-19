Зеленский пообещал «ощутимый ответ» РФ за удар по Чернигову

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать «ощутимый ответ» России, чьи войска нанесли удар по драмтеатру в Чернигове, где проходил сбор украинских военных специалистов. Об этом украинский лидер заявил в своем официальном telegram-канале.
«Я уверен: наши воины ответят России (за удар по драмтеатру в Чернигове — прим. URA.RU», — заявил Владимир Зеленский. Он пообещал дать «ощутимый ответ» за удар по драмтеатру в Чернигове.
Ранее российские военнослужащие нанесли удар по драмтеатру в Чернигове. По данным разведки, там проходил сбор специалистов ВСУ по боевым дронам, который был замаскирован под фестиваль «Свирепых птичек». На собрании обсуждалась информация, относящаяся к вопросам украинской обороны.
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