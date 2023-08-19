19 августа 2023

Зеленский пообещал «ощутимый ответ» РФ за удар по Чернигову

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский заявил, что будет «ощутимый удар» за обстрел драмтеатра Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать «ощутимый ответ» России, чьи войска нанесли удар по драмтеатру в Чернигове, где проходил сбор украинских военных специалистов. Об этом украинский лидер заявил в своем официальном telegram-канале.

«Я уверен: наши воины ответят России (за удар по драмтеатру в Чернигове — прим. URA.RU», — заявил Владимир Зеленский. Он пообещал дать «ощутимый ответ» за удар по драмтеатру в Чернигове.

Ранее российские военнослужащие нанесли удар по драмтеатру в Чернигове. По данным разведки, там проходил сбор специалистов ВСУ по боевым дронам, который был замаскирован под фестиваль «Свирепых птичек». На собрании обсуждалась информация, относящаяся к вопросам украинской обороны.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать «ощутимый ответ» России, чьи войска нанесли удар по драмтеатру в Чернигове, где проходил сбор украинских военных специалистов. Об этом украинский лидер заявил в своем официальном telegram-канале. «Я уверен: наши воины ответят России (за удар по драмтеатру в Чернигове — прим. URA.RU», — заявил Владимир Зеленский. Он пообещал дать «ощутимый ответ» за удар по драмтеатру в Чернигове. Ранее российские военнослужащие нанесли удар по драмтеатру в Чернигове. По данным разведки, там проходил сбор специалистов ВСУ по боевым дронам, который был замаскирован под фестиваль «Свирепых птичек». На собрании обсуждалась информация, относящаяся к вопросам украинской обороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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