Зеленский пообещал «ощутимый ответ» РФ за удар по Чернигову

20 августа 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что будет «ощутимый удар» за обстрел драмтеатра Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать «ощутимый ответ» России, чьи войска нанесли удар по драмтеатру в Чернигове, где проходил сбор украинских военных специалистов. Об этом украинский лидер заявил в своем официальном telegram-канале. «Я уверен: наши воины ответят России (за удар по драмтеатру в Чернигове — прим. URA.RU», — заявил Владимир Зеленский. Он пообещал дать «ощутимый ответ» за удар по драмтеатру в Чернигове. Ранее российские военнослужащие нанесли удар по драмтеатру в Чернигове. По данным разведки, там проходил сбор специалистов ВСУ по боевым дронам, который был замаскирован под фестиваль «Свирепых птичек». На собрании обсуждалась информация, относящаяся к вопросам украинской обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать «ощутимый ответ» России, чьи войска нанесли удар по драмтеатру в Чернигове, где проходил сбор украинских военных специалистов. Об этом украинский лидер заявил в своем официальном telegram-канале. «Я уверен: наши воины ответят России (за удар по драмтеатру в Чернигове — прим. URA.RU», — заявил Владимир Зеленский. Он пообещал дать «ощутимый ответ» за удар по драмтеатру в Чернигове. Ранее российские военнослужащие нанесли удар по драмтеатру в Чернигове. По данным разведки, там проходил сбор специалистов ВСУ по боевым дронам, который был замаскирован под фестиваль «Свирепых птичек». На собрании обсуждалась информация, относящаяся к вопросам украинской обороны.