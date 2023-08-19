РИАН: армия РФ ударила по замаскировавшимся специалистам ВСУ в Чернигове

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, искандер, зрк, зенитно-ракетный комплекс, отрк, stock
В Минобороны России отмечали, что армия РФ поражает только военные цели на Украине Фото:

Российские силы ударили по драмтеатру в Чернигове, где проходил сбор украинских военных специалистов. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Удар по Чернигову пришелся на место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль „Свирепых птичек“. Видно, что оно специально маскировалось под „фестиваль дронов“: организаторы сразу рекомендовали не надевать военную форму», — передает агентство информацию источника. Информатор отметил, что военных просили не надевать форму, чтобы мероприятие не вызвало подозрений.

Источник агентства также приложил фотографию приглашения на мероприятие. Из него следует, что оно было закрытым. Дело в том, что на нем обсуждалась информация, которая касается украинской обороны. По информации СМИ, мероприятие проходило в драмтеатре. Сообщалось, что там проходила выставка военных дронов, сообщает Pravda.Ru.

В Минобороны России неоднократно отмечали, что РФ наносит удары только по военным объектам Украины. Также армия России атакует стратегические объекты, которые связаны с работой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Российские силы ударили по драмтеатру в Чернигове, где проходил сбор украинских военных специалистов. Об этом сообщил источник РИА Новости. «Удар по Чернигову пришелся на место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль „Свирепых птичек“. Видно, что оно специально маскировалось под „фестиваль дронов“: организаторы сразу рекомендовали не надевать военную форму», — передает агентство информацию источника. Информатор отметил, что военных просили не надевать форму, чтобы мероприятие не вызвало подозрений. Источник агентства также приложил фотографию приглашения на мероприятие. Из него следует, что оно было закрытым. Дело в том, что на нем обсуждалась информация, которая касается украинской обороны. По информации СМИ, мероприятие проходило в драмтеатре. Сообщалось, что там проходила выставка военных дронов, сообщает Pravda.Ru. В Минобороны России неоднократно отмечали, что РФ наносит удары только по военным объектам Украины. Также армия России атакует стратегические объекты, которые связаны с работой Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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