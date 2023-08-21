21 августа 2023

Зеленского предупредили о потере выхода к Черному морю

Журналист Хинкл: Украина потеряет выход к Черному морю и Львов
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Украина лишится выхода к Черному морю и Львова при неудачах в СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина потеряет город Львов и выход к Черному морю, если в стране продолжатся боевые действия. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Как только закончится спецоперация, то Украина лишится выхода к Черному морю. Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а РФ достигнет своих военных целей», — сказал Хинкл в блоге на youtube-канале. Он считает, что именно Москва урегулирует ситуацию в соседней стране на своих условиях.

Ранее американские журналисты сообщали о напряжении в отношениях между Киевом и Польшей. Они считают, что ситуация усугубилась после того, как поляки начали нести убытки из-за экспорта украинского зерна в страну. Кроме того, польские власти требовали благодарности от Киева в ходе конфликта с РФ.

В Службе внешней разведки России (СВР) не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства, передает RT.

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Украина потеряет город Львов и выход к Черному морю, если в стране продолжатся боевые действия. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл. «Как только закончится спецоперация, то Украина лишится выхода к Черному морю. Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а РФ достигнет своих военных целей», — сказал Хинкл в блоге на youtube-канале. Он считает, что именно Москва урегулирует ситуацию в соседней стране на своих условиях. Ранее американские журналисты сообщали о напряжении в отношениях между Киевом и Польшей. Они считают, что ситуация усугубилась после того, как поляки начали нести убытки из-за экспорта украинского зерна в страну. Кроме того, польские власти требовали благодарности от Киева в ходе конфликта с РФ. В Службе внешней разведки России (СВР) не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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