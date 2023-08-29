29 августа 2023

Рогов назвал виновных в атаке дронов на псковский аэропорт

Рогов: террористы УГИЛ совершили массовую атаку дронов на псковский аэропорт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция ЕР. Курган, чиновники, заседание, депутаты
Рогов сообщил о работе ПВО в районе псковского аэропорта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Массовую атаку дронов на псковский аэропорт совершили террористы УГИЛ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Террористы УГИЛ совершили массовую атаку дронов на псковский аэропорт. По предварительным данным, в налете участвовало свыше 10 беспилотников. Атака началась в 23:40 по местному времени. Работает ПВО. Военнослужащие пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия», — написал Рогов в своем telegram-канале.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Массовую атаку дронов на псковский аэропорт совершили террористы УГИЛ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Террористы УГИЛ совершили массовую атаку дронов на псковский аэропорт. По предварительным данным, в налете участвовало свыше 10 беспилотников. Атака началась в 23:40 по местному времени. Работает ПВО. Военнослужащие пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия», — написал Рогов в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...