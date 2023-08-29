Рогов назвал виновных в атаке дронов на псковский аэропорт

Рогов: террористы УГИЛ совершили массовую атаку дронов на псковский аэропорт

30 августа 2023 в 02:16 Размер текста - 17 +

Рогов сообщил о работе ПВО в районе псковского аэропорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Массовую атаку дронов на псковский аэропорт совершили террористы УГИЛ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Террористы УГИЛ совершили массовую атаку дронов на псковский аэропорт. По предварительным данным, в налете участвовало свыше 10 беспилотников. Атака началась в 23:40 по местному времени. Работает ПВО. Военнослужащие пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия», — написал Рогов в своем telegram-канале.

Массовую атаку дронов на псковский аэропорт совершили террористы УГИЛ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Террористы УГИЛ совершили массовую атаку дронов на псковский аэропорт. По предварительным данным, в налете участвовало свыше 10 беспилотников. Атака началась в 23:40 по местному времени. Работает ПВО. Военнослужащие пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия», — написал Рогов в своем telegram-канале.