Рогов назвал виновных в атаке дронов на псковский аэропорт

Рогов сообщил о работе ПВО в районе псковского аэропорта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Массовую атаку дронов на псковский аэропорт совершили террористы УГИЛ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Террористы УГИЛ совершили массовую атаку дронов на псковский аэропорт. По предварительным данным, в налете участвовало свыше 10 беспилотников. Атака началась в 23:40 по местному времени. Работает ПВО. Военнослужащие пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия», —
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